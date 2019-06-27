مركز أشمون يناقش إطلاق اسم الشهيد عمر القاضى على مدرسة بقريته

المنوفية _محمد فتحى

عقد أحمد جمال حسانين نائب رئيس المركز والمدينة والقائم بأعمال رئيس المركز والمدينة اليوم اجتماع المجلس التنفيذي بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بالمجلس.

وقد حضر الاجتماع مجدى رياض نائب رئيس المركز و المدينة ، رانيا سامح سكرتير عام المجلس ، ومديري الإدارات الخدمية ، ومديري الإدارات بالمجلس ، ورؤساء الوحدات المحلية .

وقد تناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ومنها مناقشة نقل الأسواق من على الطرق العامة لداخل القري مع الزام البائعين بإعطاء الطريق حقه بمعرفة الوحدة المحلية ، ورفع جميع التعديات داخل الحيز العمراني والتي تقع على الطرق العامة من اشغالات وذلك لكونها تعديات على الطريق ، كما تم مناقشة اطلاق اسم الشهيد عمر ابراهيم القاضي على مدرسة ساقية المنقدى الاعدادية المشتركة تخليدا لذكرى الشهيد الذى استشهد أثناء أداء واجبه في الدفاع عن الوطن ، ومناقشة إقامة وحدة صحية بقرية النعناعية التابعة للوحدة المحلية بقورص على قطعة أرض مساحتها 1000 متر ، ومناقشة إقامة وحدة صحية بناحية قرية كفر الطراينة التابعة للوحدة المحلية بطهواى على مساحة 8 قيراط .

كما تم عرض انجازات ومعوقات العمل بالوحدات والإدارات وبحث ومناقشة سبل حلها والتغلب عليها لتقديم أفضل الخدمات لأبناء أشمون.