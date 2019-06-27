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مركز أشمون يناقش إطلاق اسم الشهيد عمر القاضى على مدرسة بقريته

الخميس، 27 يونيو 2019 11:07 م
مركز أشمون يناقش إطلاق اسم الشهيد عمر القاضى على مدرسة بقريته اجتماع مركز اشمون
المنوفية _محمد فتحى

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عقد أحمد جمال حسانين نائب رئيس المركز والمدينة والقائم بأعمال رئيس المركز والمدينة اليوم اجتماع المجلس التنفيذي بقاعة الاجتماعات والمؤتمرات بالمجلس.

وقد حضر الاجتماع  مجدى رياض نائب رئيس المركز و المدينة ، رانيا سامح سكرتير عام المجلس ، ومديري الإدارات الخدمية ، ومديري الإدارات بالمجلس ، ورؤساء الوحدات المحلية .

وقد تناول الاجتماع عددا من الموضوعات والقضايا الهامة ومنها مناقشة نقل الأسواق من على الطرق العامة لداخل القري مع الزام البائعين بإعطاء الطريق حقه بمعرفة الوحدة المحلية ، ورفع جميع التعديات داخل الحيز العمراني والتي تقع على الطرق العامة من اشغالات وذلك لكونها تعديات على الطريق ، كما تم مناقشة  اطلاق اسم الشهيد عمر ابراهيم القاضي على مدرسة ساقية المنقدى الاعدادية المشتركة تخليدا لذكرى الشهيد الذى استشهد أثناء أداء واجبه في الدفاع عن الوطن ، ومناقشة إقامة وحدة صحية بقرية النعناعية التابعة للوحدة المحلية بقورص على قطعة أرض مساحتها 1000 متر ، ومناقشة إقامة وحدة صحية بناحية قرية كفر الطراينة التابعة للوحدة المحلية بطهواى على مساحة 8 قيراط .

كما تم عرض انجازات ومعوقات العمل بالوحدات والإدارات وبحث ومناقشة سبل حلها والتغلب عليها لتقديم أفضل الخدمات لأبناء أشمون.

 


المنوفيه

محافظه المنوفيه

تنفيذى اشمون

إطلاق اسم الشهيد عمر القاضى

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