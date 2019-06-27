مراقبة الأغذية بسوهاج تضبط 435 كيلو كبده وتغلق 3 منشآت غذائية

سوهاج محمود مقبول

وجهت إدارة مراقبة الأغذية بسوهاج، بإشراف الدكتور هانى جميعة، وكيل وزارة الصحة بسوهاج، ورئاسة الدكتور سلامة الرشيدي مدير إدارة مراقبة الأغذية بالمديرية، حملة على أماكن تداول وتجهيز وبيع المواد الغذائية بمدينة طما/ وذلك للتأكد من مدي صلاحية المواد غذائية المعروضة لجمهور المستهلكين من عدمه.

وقد أسفرت الجهود عن ضبط وتحريز 435 كيلو كبده شرائح مصنعه ومجهزه ومعبأة ومعدة للبيع بأحد الأماكن، والتى تعمل بدون تراخيص حيث تلاحظ وجود منشار كهربائي كبير/ وماكينة كبيره لتقطيع الكبده شرائح وأدوات تغليف وميزان وختامه وغرفه تجميد بداخل المكان.

كما تم التحفظ على كميات من أكياس كبدة شرائح زنه واحد كيلو مدون عليها بيانات غير حقيقية حيث تلاحظ تدوين تاريخ أنتاج يوليو 2019 أى أنه تاريخ لاحق لم يأتي بعد ويعتبر ذلك تمديد لفترة الصلاحية كما أنه مدون كلمة كبدة بلدي مخالفا للحقيقة حيث أن الكبدة مستوردة مما يعد غش وخداع لجمهور المستهلكين.

وبفحص المكان تبين أنه غير مستوفي للشروط الصحية حيث وجدت الأرضيات غير نظيفة والحوائط علي المحارة وتوجد مخلفات كثيرة وكراتين كبدة فارغة ويوجد دورة مياه ليس لها باب تفتح مباشرة علي مكان التجهيز مما يعد خطر داهم علي الصحة العامة يستوجب غلق المكان وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وتحرير محضر ضبط للكميات وتم العرض علي النيابة العامة بعد سحب العينات اللازمة منها لإرسالها للمعامل لتحليلها

واستكمالا لأعمال الحملة، ونظرا للأجواء الحارة، فقد تم تركيز المرور علي محلات الكشرى، وأماكن التجهيز التابعة لها، حيث تم المرور على مكانى تجهيز للكشرى، بطما، وتم ضبط 220 كيلو مواد غذائية، بينها 9 كيلو شاورما، و25 كيلو توابل مختلفة و 20 كيلو بصل مبشور محمر و 50 طبق عيش مقرمش و 160 عبوة ارز بلبن و أم علي وأرز فرن بإجمالي وزن 60 كيلو تقريبا و15 كيلو عسل نحل و 25 كيلو دهون حيوانية و 13 كيلو كبدة و وعاء الومنيوم بداخله 22 كيلو فراخ متبله وجردل بلاستيك بداخله 25 كيلو شاورما فراخ و برميل بلاستيك أزرق اللون مدون عليه استخدام لمرة واحده فقط.

وبفحص المضبوطات، تبين أنها متغيرة في الخواص الطبيعية، ولعدم تدوين أى بيانات عليها، وبعضها مجهول المصدر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير محاضر الضبط، والعرض على النيابة العامة، وتم تحرير 16محضر جنحة، شهادات صحية ونقص اشتراطات صحية، وتم التوصية بغلق 3 منشآت غذائية لعدم وجود ترخيص ووجود نقص شديد فى الاشتراطات الصحية.

جاء ذلك تنفيذا لتعليمات الادارة العامة لمراقبة الاغذية بوزارة الصحة وخطه إداره مراقبة الأغذية، بمديرية الصحة بسوهاج، لضمان وصول غذاء آمن لجمهور المستهلكين.