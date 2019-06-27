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مراسم وصول جثمان شهيد حادث العريش لقرية الضبعية بالأقصر (صور)

الخميس، 27 يونيو 2019 01:57 م
مراسم وصول جثمان شهيد حادث العريش لقرية الضبعية بالأقصر (صور) مراسم وصول جثمان الشهيد المجند عبد العزيز العادلى
الأقصر - أحمد مرعى

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شهد محمد عبد القادرخيرى نائب محافظ الأقصر، صباح اليوم الخميس، مراسم وصول جثمان الشهيد المجند عبد العزيزمحمد العادلى إبن منطقة الحدادين بقرية الضبعية، بمركزومدينة القرنة غرب الأقصرإلى مطار الأقصر الحربى، والذى استشهد على أثرالهجوم الأرهابى على كمين جنوب غرب العريش، وراح ضحيته 6 من أبناء الوطن.
 
وتقدم المستشارمصطفى ألهم محافظ الأقصر، وقيادات المحافظة بالتعازى لأهالى الشهيد، مستنكراً الحادث الأرهابى الخسيس،الذى أقتطف من زهور بلادنا بلا هوادة، متمنياً لمصرالاستقراروالأمان.
 
يذكر أن الشهيد المجند عبد العزيز محمد العادلى 22 سنة من أبناء الحدادين بقرية الضبعية التابعة لمركز ومدينة الضبعية غرب الأقصر وهو أكبر أشقائه خريج جامعى، ووالده فنى بمصنع سكرأرمنت، ووالدته موظفة بمدرسة الحدادين الابتدائية.
 
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شهيد محافظة الاقصر

مدينة القرنة

حادث غرب العريش

مطار الاقصر الحربي

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