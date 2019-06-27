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مد التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حتى 1 يوليو

الخميس، 27 يونيو 2019 06:06 م
مد التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا حتى 1 يوليو مدارس المتفوقين - ارشيفية
كتب محمود طه حسين

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أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، عن مد فترة التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM فى محافظات "الجيزة - القاهرة – الإسكندرية – كفر الشيخ – الدقهلية – الإسماعيلية – البحر الأحمر – أسيوط – الأقصر – المنوفية – الغربية – العبور – الشرقية – قنا – بنى سويف"، حتى يوم 1 يوليو 2019.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن فتح باب التقديم للقبول بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، يوم 18 يونيو 2019 ، على أن يتم  التقديم  إلكترونياً من خلال هذا الرابط: " http://emis.gov.eg/"، حيث يقوم الطالب بإنهاء إجراءات التقدم الإلكترونى وطباعة استمارة التقدم مع قيام ولى الأمر بالتوقيع عليها وتقديمها إلى أقسام شئون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتماده.

وتقرر أن يتم إجراء الاختبارات للطلبة الراغبين فى الالتحاق بمدارس المتفوقين فى العلوم والتكنولوجيا STEM، يومى 24 و25 يوليو 2019.

ووضعت الوزارة عدة شروط للتقدم لاختبارات القبول فى مدارس المتفوقين، أن يكو عمر المتقدم فى 1 أكتوبر 2019 لا يزيد عن 18 عاماً، وأن يكون حاصلاً على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى دور أول عام 2019، ويمكن الاطلاع على الشروط كاملة عبر الرابط: http://moe.gov.eg/stem/doc/Declaration_students_stem_19-20.pdf

وفى سياق متصل، أعلنت وحدة STEM بوزارة التربية والتعليم، على مد فترة التقدم للاعتماد كمدرب بمدارس المتفوقين فى العلوم و التكنولوجيا STEM، حتى يوم 15 يوليو 2019، وذلك طبقاً للشروط المعلنة على موقع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

 


التربية والتعليم

مد فترة التسجيل بمدارس المتفوقين

التقدم لمدارس المتفوقين

شروط التقدم لمدارس المتفوقين

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