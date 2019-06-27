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مدبر طائفة الكلدان بمصر: وجودنا بالقاهرة يعود للقرن الثامن عشر

الخميس، 27 يونيو 2019 12:38 م
مدبر طائفة الكلدان بمصر: وجودنا بالقاهرة يعود للقرن الثامن عشر الأب بولس ساتي المدبر البطريركي لطائفة الكلدان الكاثوليك بمصر
كتبت سارة علام

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قال الأب بولس ساتي المدبر البطريركي لطائفة الكلدان الكاثوليك بمصر إن وجود الكلدان بمصر يرجع لنهايات القرن الثامن عشر حين حضرت عائلات كثيرة قادمة من العراق للتجارة


وأضاف فى تصريحات صحفية: وفى القرن التاسع عشر زادت الهجرات بعد الاضطهاد الذى عانوه أيام الدولة العثمانية فاضطروا للهجرة وأسسوا كنيسة مار انطونيوس بالفجالة كأول كنيسة للكلدان بمصر وعاشت عائلات كلدانية كثيرة بمصر مثل البغدادى وموصللي ثم اشترت الطائفة وقفًا وأسست مدرسة بالقاهرة

الجدير بالذكر أن طائفة الكلدان الكاثوليك بمصر تتواجد منذ عام 1890م وتم بناء كنيسة العذراء مريم سيدة فاتيما بمصر الجديدة عام 1950 وبقرار من قداسة البابا يوحنا بولس الثاني رفعت الى مقام بازيليك واعتبرت مزارا مريميا بمصر، عام 1994.  

يتولى رئاسة الطائفة بمصر الأب بولس ساتى المدبر البطريركى للكلدان بمصر.
 


الكلدان الكاثوليك

الكلدان

الكلدان فى مصر

بولس ساتى

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