محمد بن زايد يهنئ بارزاني بانتخابه رئيسا لإقليم كردستان العراق

إيمان حنا

هنأ الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة ، نيجيرفان بارزانى ، بانتخابه رئيسا لإقليم كردستان العراق متمنيا له التوفيق والسداد في مهامه و خدمة شعب الإقليم، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية.

وأعرب بن زايد ، خلال الاتصال عن أطيب تمنياته لرئيس إقليم كردستان العراق بالتوفيق والنجاح في تحقيق تطلعات شعبه إلى التقدم والأمن والاستقرار والازدهار، و أكد حرص دولة الإمارات على تعزيز ودعم علاقات التعاون والعمل المشترك مع جمهورية العراق الشقيقة بما يسهم في تحقيق طموحات البلدين وشعبيهما إلى التقدم و التنمية المنشودة.

من جانبه أعرب نيجيرفان بارزاني عن جزيل شكره وتقديره للشيخ محمد بن زايد آل نهيان على ما أبداه من مشاعر أخوية طيبة متمنياً لدولة الإمارات مزيدا من التقدم والازدهار.

وأكد بن زايد وبارزاني اهتمامهما بمواصلة تنمية و دعم علاقات التعاون بين الجانبين و الارتقاء بها في مختلف جوانبها وأعربا عن أملهما في أن تشهد مزيدا من التطور خلال المرحلة المقبلة بما يعود على شعبيهما بالخير والتقدم.