محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من أقسام مستشفى العبور للتأمين الصحي

كفر الشيخ – محمد سليمان

تفقد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددا من أقسام مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ لمتابعة مستوي الرعاية الطبية وخدمات التأمين الصحي المقدمة للمواطنين، مكلفاً بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية، لافتاً أن مستشفي العبور تشهد تطوير عدد من أقسامها لتحقيق الخدمة الطبية طبقاً للاحتياجات ودورها في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، المحاسب محمد فرحات، مدير عام التفتيش المالي والإداري، والدكتورة أمل عبد الحي، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما استمع كفر الشيخ، لطلبات عدد من المواطنين بمستشفي العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، والتي كان منها طلب المواطن" ع.م.ح" والذي يطلب توفير مكان بديل بمركز سيدي سالم حتى يتمكن من إجراء الغسيل الكلوي لابنته "أ.ع.م" 14 سنة، من مركز سيدي سالم، وكلف محافظ كفر الشيخ، الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ بتوفير مكان بديل لمستشفى العبور حتى يتمكن من إجراء عملية الغسيل الكلوي لطفلته بمدينة سيدي سالم قريباً من محل إقامته للتخفيف عنه وتجنب مشقة السفر لظروفها الصحية، فضلاً عن مناقشة طلب "س.أ.م" من مدينة دسوق والتي تطلب مساعدتها مالياً، حيث كلف محافظ كفر الشيخ، بالتواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استجابة لطلبها فضلاً عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لزوجها" كفيف" بمستشفي العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، كما استمع محافظ كفر الشيخ لعدد أخر من طلبات ومقترحات المواطنين، حيث أمر بإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لطلباتهم قائلا " نحن في خدمة المواطن ونعمل لأجله ورضا المواطن من أولي أولوياتنا".

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، المحاسب محمد فرحات، مدير عام التفتيش المالي والإداري، والدكتورة أمل عبد الحي، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.