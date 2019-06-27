سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 09:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من أقسام مستشفى العبور للتأمين الصحي

الخميس، 27 يونيو 2019 08:25 م
محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من أقسام مستشفى العبور للتأمين الصحي الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ،
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تفقد الدكتور اسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم الخميس، عددا من أقسام مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ لمتابعة مستوي الرعاية الطبية وخدمات التأمين الصحي المقدمة للمواطنين، مكلفاً بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية، لافتاً أن مستشفي العبور تشهد تطوير عدد من أقسامها لتحقيق الخدمة الطبية طبقاً للاحتياجات ودورها في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، المحاسب محمد فرحات، مدير عام التفتيش المالي والإداري، والدكتورة أمل عبد الحي، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

كما استمع كفر الشيخ، لطلبات عدد من المواطنين بمستشفي العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، والتي كان منها طلب المواطن" ع.م.ح" والذي يطلب توفير مكان بديل بمركز سيدي سالم حتى يتمكن من إجراء الغسيل الكلوي لابنته "أ.ع.م" 14 سنة، من مركز سيدي سالم، وكلف محافظ كفر الشيخ، الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ بتوفير مكان بديل لمستشفى العبور حتى يتمكن من إجراء عملية الغسيل الكلوي لطفلته بمدينة سيدي سالم قريباً من محل إقامته للتخفيف عنه وتجنب مشقة السفر لظروفها الصحية، فضلاً عن مناقشة طلب "س.أ.م" من مدينة دسوق والتي تطلب مساعدتها مالياً، حيث كلف محافظ كفر الشيخ، بالتواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استجابة لطلبها فضلاً عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لزوجها" كفيف" بمستشفي العبور للتأمين الصحي بمدينة كفر الشيخ، كما استمع محافظ كفر الشيخ لعدد أخر من طلبات ومقترحات المواطنين، حيث أمر بإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لطلباتهم قائلا " نحن في خدمة المواطن ونعمل لأجله ورضا المواطن من أولي أولوياتنا".

جاء ذلك بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة، السكرتير العام المساعد، الدكتور عصام الدين عبد الخالق، مدير عام فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفر الشيخ، المحاسب محمد فرحات، مدير عام التفتيش المالي والإداري، والدكتورة أمل عبد الحي، مدير العلاقات العامة بالمحافظة، وعدد من القيادات التنفيذية.

 

 


كفر الشيخ

محافظ كفر الشيخ

مستشفى العبور المركزي

محاسب

قيادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

رئيس بلدية اسطنبول الجديد يحتفل مع الآلاف من أنصاره بتولى مهام منصبه رسميا

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة