محافظ كفرالشيخ يزور مستشفى العبور للتأمين الصحيى ويستجيب لطلبات المواطنين

كفر الشيخ – محمد سليمان

زار الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم، الخميس، بعض أقسام مستشفى العبور للتأمين الصحي بمدينة كفرالشيخ، لمتابعة مستوي الرعاية الطبية وخدمات التأمين الصحي المقدمة للمواطنين، مكلفاً بتوفير المستلزمات والأدوات الطبية، لافتاً أن مستشفي العبور تشهد تطوير عدد من أقسامها لتحقيق الخدمة الطبية طبقاً للاحتياجات ودورها في تقديم الرعاية الصحية المناسبة للمواطنين.

كما استمع محافظ كفرالشيخ، لطلبات عدد من المواطنين بمستشفي العبور للتأمين الصحي بمدينة كفرالشيخ، والتي كان منها طلب المواطن" ع.م.ح" بتوفير مكان بديل بمركز سيدي سالم، حتى يتمكن من إجراء الغسيل الكلوي لابنته "أ.ع.م" 14 سنة، وكلف محافظ كفرالشيخ، الدكتور عصام الدين عبدالخالق، مدير فرع الهيئة العامة للتأمين الصحي بكفرالشيخ بتوفير مكان بديل لمستشفى العبور حتى يتمكن من إجراء عملية الغسيل الكلوي لطفلته بمدينة سيدي سالم قريباً من محل إقامته للتخفيف عنه، وتجنب مشقة السفر لظروفها الصحية.

فضلاً عن مناقشة طلب "س.أ.م" من مدينة دسوق والتي تطلب مساعدتها مالياً، حيث كلف محافظ كفرالشيخ، بالتواصل مع وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، استجابةً لطلبها فضلاً عن توفير الرعاية الصحية اللازمة لزوجها" كفيف"، بمستشفي العبور للتأمين الصحي بمدينة كفرالشيخ.

كما استمع محافظ كفرالشيخ لعدد أخر من طلبات ومقترحات المواطنين، حيث أمر بإيجاد الحلول العاجلة والمناسبة لطلباتهم قائلا " نحن في خدمة المواطن ونعمل لأجله ورضا المواطن من أولي أولوياتنا".