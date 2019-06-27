محافظ دمياط : إنشاء منطقة صديقة للنساء بمدينة عزبة البرج قريبًا

كتب على عبد الرحمن

كشفت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، عن إنشاء منطقة صديقة للنساء، فى مدينة عزبة البرج، ضمن الخطة الوطنية لتمكين المرأة 2030، التى أعدها المجلس القومى للمرأة.

وقالت الدكتورة منال عوض، التى تم اختيارها رئيسًا لفرع القاهرة لشبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا "شمال أفريقيا فى تصريحات لـ "اليوم السابع":"حينما كنت أشغل منصب نائب محافظ الجيزة نفذنا منطقة صديقة للمرأة فى مدينة إمبابة وتحديدًا بجوار مدرسة باحثة البادية".

وأوضحت محافظ دمياط، أنه تم اختيار مدينة عزبة البرج لإنشاء المنطقة الصديقة للنساء، لأنها تشتهر بكثرة سفر أهلها فى رحلات للصيد، وسيتم افتتاحها قريبًا، مشيرة إلى أن هذه المنطقة تهدف لتمكين المرأة من ممارسة العديد من الأنشطة بطريقة آمنة وبحرية كاملة، بالإضافة إلى تعليمهن حرف وأعمال يدوية وإقامة معارض لهذه المنتجات.

وكانت قد أعلنت الدكتورة فاطمة الكحيل، رئيسة شبكة النساء المنتخبات المحليات بأفريقيا فرع المغرب، رسميا، اختيار الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، رئيس فرع الشبكة بمصر، على هامش اجتماع أعضاء الشبكة فى القاهرة 17 يونيو الجارى.