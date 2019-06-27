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محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الصحية الجديدة استعدادا للتشغيل التجريبى (صور)

الخميس، 27 يونيو 2019 12:47 م
محافظ بورسعيد يتفقد المنظومة الصحية الجديدة استعدادا للتشغيل التجريبى (صور) محافظ بورسعيد يتفقد منشآت المنظومة الصحية الجديدة
بورسعيد – السيد فلاح

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كثف اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، جولاته التفقدية على المستشفيات العامة والوحدات والمراكز الصحيه المدرجه بمنشآت المنظومة الجديدة التى ستنطلق الاثنين المقبل، وتسجيل أسماء المستفيدين الجدد من مواطنى المحافظة.

وافتتح المحافظ جولات اليوم الخميس بتفقد منشآت وتجهيزات مستشفى السلام الجديد (الأميرى سابقا) حيث اطلع على الأعمال النهائية للتطوير والمرحلة الاخيرة للتأثيث والتجهيز الطبى بجميع الأقسام ومن بينها أقسام الطوائ والاستقبال المخصصة لتقديم العلاج الفورى فى حالات الحوادث، والحالات المرضية المحولة من الوحدات والمركز الصحية الموزعة على الأحياء.

ووجه اللواء الغضبان باستمرار حملات التوعية بالمنظومة الجديدة فى جميع التجمعات الشعبية بالأحياء والنقابات والأندية ومراكز الشباب والجمعيات ومنظمات المجتمع المدنى وذلك لتوضيح مزايا النظام الجديد ومساعدة المواطنين على تسجيل أسمائهم بالوحدات والمراكز الصحية الأقرب لسكنهم اعتبارا من الاثنين المقبل وحتى نهاية أغسطس.

 

محافظ بورسعيد يكثف جولاته على منشآت المنظومة الصحية الجديدة (1)
محافظ بورسعيد يكثف جولاته على منشآت المنظومة الصحية الجديدة 

 

محافظ بورسعيد يكثف جولاته على منشآت المنظومة الصحية الجديدة (2)
محافظ بورسعيد يكثف جولاته على منشآت المنظومة الصحية الجديدة 

 

محافظ بورسعيد يكثف جولاته على منشآت المنظومة الصحية الجديدة (3)
محافظ بورسعيد يكثف جولاته على منشآت المنظومة الصحية الجديدة 

 

محافظ بورسعيد يكثف جولاته على منشآت المنظومة الصحية الجديدة (4)
محافظ بورسعيد يكثف جولاته على منشآت المنظومة الصحية الجديدة 

التامين الصحى

بورسعيد

التامين الصحى الجديد ببورسعيد

منظومة الصحة الجديدة

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