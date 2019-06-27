محافظ المنيا يعتمد تنسيق القبول للصف الأول الثانوى العام والفنى

المنيا - فريق المحافظات

اعتمد اللواء قاسم حسين، محافظ المنيا، اليوم تنسيق القبول بالصف الأول الثانوى العام على مستوى مدارس المحافظة للعام الدراسى 2019 / 2020، حيث تم تحديد مجموع 213 درجة كحد أدنى للقبول بالصف الأول الثانوى العام، و170 درجة للثانوى الخاص.

وقال محمد عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، إن عدد الطلاب المستهدفين للالتحاق بمدارس التعليم الثانوى العام يبلغ 28067 طالبا بحد أدنى 213 درجة، مشيرا إلى أنه سيتم قبول باقى الطلاب الناجحين فى الدور الأول والثانى للالتحاق بالتعليم الفنى (صناعى - تجارى - زراعى - فندقى - مزدوج)، ويكون تقديم الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسى 2018/2019 بالتعليم الثانوى العام والفنى على مرحلتين:

- المرحلة الأولى من 1/7/2019 وتنتهى 31/7/2019

- المرحلة الثانية من 6/8/ 2019 وتنتهى 22/8/2019

كما اعتمد المحافظ، الحد الأدنى للقبول بكل نوعية من نوعيات التعليم الفنى (صناعي– زراعي– تجارى) ومدارس التعليم والتدريب المزدوج.







