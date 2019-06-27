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محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة ويوجه بإصلاح التلفيات.. صور

الخميس، 27 يونيو 2019 10:38 ص
محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة ويوجه بإصلاح التلفيات.. صور محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة
كتب سيد الخلفاوى

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تفقد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة موقع حريق سوق الخضار بمنطقة العتبة التابعة لحى الموسكى، للاطمئنان على جهود إخماد الحريق ومتابعة الموقف. 
 
ووجه محافظ القاهرة بتشكيل لجنة للوقوف على أسباب الحريق والعمل على الانتهاء من عملية التبريد حتى لا يتجدد الحريق، ومراجعة أجهزة الحى لشروط الحماية المدنية بالمحال فى المنطقة، والعمل على تأهيل السوق مرة أخرى وإصلاح التلفيات لعودة العمل به. 
 
والتهم حريق سوق الخضار بالعتبة، الذى نشب فى الساعات الأولى من صباح اليوم، عددا من المحال والباكيات الموجودة بالسوق، وكذلك الأسقف الخاصة بالسوق، ولم يسفر عن إصابات. 
 
محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة (1)
محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة

محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة (2)
محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة

محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة (3)
محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة

محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة (4)
محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة

محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة (5)
محافظ القاهرة يتفقد حريق سوق الخضار بالعتبة
 
 
 
 
 

حريق الموسكي

حريق

سوق الخضار بالموسكي

الموسكي

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