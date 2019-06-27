محافظ الدقهلية: انطلاق الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا يوليو المقبل

الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، ابتداء من السابع من شهر يوليو المقبل.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة وصول الحملة لمختلف فئات المجتمع في كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق ذات نسب الانتشار الكثيف، مشيرا إلى أن الحملة تأتي من منطلق حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين في مختلف المناطق.

ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إن الحملة ستنطلق يوم 7 يوليو المقبل وتستمر حتى 8 أغسطس، وتستهدف اجمالي 888 ألفا و258 مواطنا جرعة ثانية على مستوى 70 قرية وجرعة اولى في 3 قرى بمراكز بني عبيد، وشربين، وأجا، ودكرنس، وطلخا، ومحلة دمنة، والسنبلاوين، وتمى الأمديد، وميت غمر، والجمالية، والمطرية، والمنزلة، وميت سلسيل، ونبروه، ومنية النصر، وبلقاس.

وأضاف "مكى"، أنه سيتم تجريع 22 مدرسة تابعة لـ9 وحدات صحية تم تحديدها بناء على الفحص الشامل لتلاميذ المدارس وتضم إدارات، ميت سلسيل، ودكرنس والمنزلة والجمالية وبني عبيد، وسيبدأ تجريعهم مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحا أنه يتم حساب الجرعة على حسب مقياس الطول الموزع على الوحدات الصحية وتبدأ من سن خمس سنوات.

وأكد وكيل وزارة الصحة أن التجريع يتم بواسطة فرق مدربة بجميع الإدارات الصحية (من بيت لبيت) بمعرفة الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، وأنه تم الانتهاء من خطط الادارات والوحدات الصحية لتنفيذ الحملة.