سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 03:03 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية: انطلاق الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا يوليو المقبل

الخميس، 27 يونيو 2019 02:20 م
محافظ الدقهلية: انطلاق الحملة القومية لمكافحة البلهارسيا يوليو المقبل الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية
الدقهلية شريف الديب - سارة الباز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلن الدكتور كمال شاروبيم محافظ الدقهلية، عن انطلاق الحملة القومية للقضاء على البلهارسيا، ابتداء من السابع من شهر يوليو المقبل. 
 
وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة وصول الحملة لمختلف فئات المجتمع في كافة مدن ومراكز وقرى المحافظة وخاصة المناطق ذات نسب الانتشار الكثيف، مشيرا إلى أن الحملة تأتي من منطلق حرص الحكومة على صحة وسلامة المواطنين في مختلف المناطق. 
 
ومن جانبه قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة، إن الحملة ستنطلق يوم 7 يوليو المقبل وتستمر حتى 8 أغسطس، وتستهدف اجمالي  888 ألفا و258 مواطنا جرعة ثانية على مستوى 70 قرية وجرعة اولى في 3 قرى بمراكز بني عبيد، وشربين، وأجا، ودكرنس، وطلخا، ومحلة دمنة، والسنبلاوين، وتمى الأمديد، وميت غمر، والجمالية، والمطرية، والمنزلة، وميت سلسيل، ونبروه، ومنية النصر، وبلقاس. 
 
وأضاف "مكى"، أنه سيتم تجريع 22 مدرسة تابعة لـ9 وحدات صحية تم تحديدها بناء على الفحص الشامل لتلاميذ المدارس وتضم إدارات، ميت سلسيل، ودكرنس والمنزلة والجمالية وبني عبيد، وسيبدأ تجريعهم مع بداية العام الدراسي الجديد، موضحا أنه يتم حساب الجرعة على حسب مقياس الطول الموزع على الوحدات الصحية وتبدأ من سن خمس سنوات. 
 
وأكد وكيل وزارة الصحة أن التجريع يتم بواسطة فرق مدربة بجميع الإدارات الصحية (من بيت لبيت) بمعرفة الإدارة العامة للأمراض المتوطنة، وأنه تم الانتهاء من خطط الادارات والوحدات الصحية لتنفيذ الحملة.

الدقهلية

أخبار الدقهلية

حملة مكافحة البلهارسيا

صحة الدقهلية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

توفير أدوية علاج البلهارسيا والطفيليات المعوية والفاشيولا بالوحدات الصحية مجانا

الإثنين، 20 مايو 2019 04:30 ص

الدكتور سامح فريد وزير الصحة الأسبق لـ "اليوم السابع": المصريين ليس لديهم الوعى اللازم للوقاية من الأمراض.. الحملة ضد البلهارسيا فى السيتينات سبب انتشار فيروس سى.. المستقبل مخيف للبشرية والوقاية توفر العلاج

الجمعة، 25 يناير 2019 07:09 م

كيف تحمى نفسك من الإصابة بالبلهارسيا والفاشيولا والطفيليات المعوية × 7 معلومات

الأحد، 11 نوفمبر 2018 04:29 م

محافظ الدقهلية يتفقد الحملة القومية لمكافحة الإدمان

الأربعاء، 26 يونيو 2019 03:40 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة