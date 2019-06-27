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محافظة الوادى الجديد تبحث خطة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور

الخميس، 27 يونيو 2019 08:41 م
محافظة الوادى الجديد تبحث خطة تطوير الخدمات الحكومية المقدمة للجمهور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

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التقت حنان مجدي، نائب محافظ الوادى الجديد، بأعضاء اللجنه الوطنية الفرعية لخطه مكافحة الفساد بالوادي الجديد، بحضور اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه، وذلك لمناقشه الأهداف الاستراتيجيه للخطة، والتي تضمنت تطوير منظومة تقييم أداء الجهات الحكومية المقدمة للجمهور وتفعيل تبادل المعلومات بين الأجهزة الحكومية إلكترونيا، وإنشاء وتحديث المواقع الالكترونية الخاصة بالجهات الحكومية، بالاضافة إلى تحديث قاعدة بيانات المؤسسات الحكوميه للاصول والعاملين بها.

 

ووجهت مجدى، أعضاء اللجنة بإعداد تقرير وافى عن خطة كل جهة مشاركة في الخطة قبل 3 يوليو القادم، وذلك لمناقشتها ومراجعتها قبل إرسالها للجهات المسئولة.

 

وفي سياق آخر التقت حنان مجدي نائب محافظ الوادى الجديد بخريجي دورة قادة المستقبل وعددهم ٦ خريجين، الذين تم تدريبهم و تأهيلهم من خلال برامج وزاره التنمية المحلية لإعداد صف ثاني من القيادات الشابه بالجهاز الإداري للدولة، وذلك بحضور اللواء اشرف مصطفى سكرتير عام المحافظة.

 

وأكدت مجدى، على حرص اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى على الارتقاء بالقيادات الشابه ودعمهم وتطوير مهاراتهم للإيمان بأنهم الركيزة الأساسية في خطة الدولة واستراتيجية بناء الانسان المصري بأسلوب علمى.

 

وأكدت مجدي على تنفيذ خطة الدولة في العمل على تطوير الإدارة المحلية وتحقيق استراتيجية 2030 للاستفادة من الأفكار والرؤى التى يقدمها الشباب لخدمه محافظاتهم بعد تدريبهم وتأهيلهم بشكل عملي ممنهج.

 

ووجهت مجدي بإعداد تقرير بمقترحات خطة التطوير لكل خريج في المجال الذي يشغله، وذلك للاستفادة من الخبرات التى اكتسبوها خلال فترة التدريب والعمل على تطبيقها بشكل عملي لتطوير الأداء الحكومي بالادارات المراد تطويرها.


الوادى الجديد

مكافحة الفساد

اللجنه الوطنيه لمكافحة الفساد

دوره قاده المستقبل

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