مجلس وزراء الداخلية العرب يدين التفجيرين الإرهابيين بتونس العاصمة

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أعربت الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب عن بالغ استنكارها إزاء التفجيرين الإرهابيين اللذين وقعا، اليوم الخميس، بتونس العاصمة، وأسفرا عن استشهاد رجل أمن وإصابة عدد من الأمنيين والمدنيين.

وأدانت الأمانة العامة - في بيان صادر عن مكتبها الإعلامي بالقاهرة - بكل حزم هذين العملين الإرهابيين المقيتين، معلنةً تضامنها التام ووقوفها الكامل إلى جانب تونس العزيزة في مواجهة التطرف والإرهاب، معربة عن ثقتها بأنهما لن يزيدا الشعب التونسي إلا تضامنا وتلاحماً مع أجهزة الأمن في مواجهة الإرهاب والإجرام، لتعزيز مناخ الأمن والاستقرار بما يخدم التنمية والازدهار.