مجلس جامعة القاهرة يشدد على سرعة إعلان نتائج الامتحانات

كتب وائل ربيعى

شدد مجلس جامعة القاهرة، فى اجتماعه الدورى، اليوم الخميس، بحضور عمداء الكليات المختلفة، على سرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية العام لتكون جميع النتائج معلنة للطلاب خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أن معظم كليات جامعة القاهرة أعلنت نتائجها ويتبقى بعض النتائج القليلة، التى سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أن مجلس الجامعة اعتمد خطة الأنشطة الصيفية التى أعدتها إدارة رعاية الشباب بالجامعة، وكذلك لقاءات معكسر إعداد القادة بالجامعة الذى بدأ بالفعل أول لقاءاته الأسبوع الجارى.