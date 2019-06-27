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مجازاة 116 طيب و موظف بمستشفى الصوفية وتلراك بالشرقية لتغيبهم عن العمل

الخميس، 27 يونيو 2019 01:12 م
مجازاة 116 طيب و موظف بمستشفى الصوفية وتلراك بالشرقية لتغيبهم عن العمل الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية – إيمان مهنى

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قرر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، مجازاة 116 طبيب وموظف بمستشفى تلراك والصوفية المركزيين، التابعين للإدارة الصحية بأولاد صقر، بخصم 3 أيام من الراتب لخروجهم على مقتضى الواجب الوظيفى، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية بدون تقديم إذن أو عذر قانوني . 
 
شدد المحافظ، على ضرورة تفعيل دور لجان المتابعة الميدانية، بدواوين العمل بالجهاز الإداري بنطاق دائرة المحافظة لإحكام السيطرة والرقابة على العاملين، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين ولتحقيق الإنضباط في العمل .
 
كانت لجنة من إدارة المتابعة الميدانية بديوان عام المحافظة، تحت إشراف عبده سالم مدير الإدارة قامت بالمرور المفاجئ، على مستشفى تلراك والصوفية المركزيين بأولاد صقر، وتبين عدم تواجد 116 طبيب وموظف بالمستشفيتين أثناء الزيارة، ومغادرتهم لمقر عملهم قبل إنتهاء مواعيد العمل الرسمية، و تم إعداد مذكرة للعرض على المحافظ لتوقيع الجزاء القانوني على العاملين غير الملتزمين.
 
 

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