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مباحث الإسكندرية تكشف غموض سرقة أجهزه إلكترونية من شركة مطاحن

الخميس، 27 يونيو 2019 11:55 ص
مباحث الإسكندرية تكشف غموض سرقة أجهزه إلكترونية من شركة مطاحن حبس -أرشيفية
الإسكندرية – أسماء على بدر

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نجحت إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الإسكندرية ،في كشف غموض واقعة سرقة أجهزة إلكترونية ،من داخل شركة المطاحن بمنطقة باب شرقي في الإسكندرية،و تبين ان وراء ارتكاب الواقعه 4 عاملين .
 
تعود بداية الواقعة عندما تلقى قسم شرطة باب شرقي بلاغا من محاسبة بإحدى شركات المطاحن بالإسكندرية ،تفيد اكتشافها كسر الباب الخلفى المؤدى لإحدى حجرات الشركة.
 
وتبين من الفحص سرقة 5 شاشات،وماكينة طباعة ليزر،ومجموعة دفاتر عبارة عن أذونات قيد خاصة بالشركة،ولاب توب خاص بأحد الموظفين.
 
وجه اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية،بتشكيل فريق بحث من إدارة البحث الجنائي لضبط مرتكبي الحادث. 
 
وأسفرت جهود البحث عن تحديد مرتكبى الواقعة 4 عاطلين – أحدهم مقيم بذات العقار محل البلاغ – 3 آخرين مقيمين بدائرة قسم شرطة محرم بك.
 
وعقب تقنين الإجراءات ألقي القبض على المتهمين وإعترفوا بإرتكابهم الواقعة، وأرشدوا عن المسروقات، و"تروسيكل" المستخدم فى نقل المسروقات.
تحرر محضر بالواقعة بقسم شرطة باب شرقي، وجاري العرض على النيابة العامة للتحقيق.
 
 
 

الاسكندريه

سرقه اجهزة الكترونيه

شركه المطاحن

اخبار الحوادث

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