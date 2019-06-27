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ماكرون يلتقى الإمبراطور اليابانى ناروهيتو قبل قمة العشرين

الخميس، 27 يونيو 2019 03:31 م
ماكرون يلتقى الإمبراطور اليابانى ناروهيتو قبل قمة العشرين إيمانويل ماكرون الرئيس الفرنسى
طوكيو /أ ش أ/

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التقى الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون الإمبراطور اليابانى ناروهيتو وزوجته الإمبراطورة ماساكو، اليوم الخميس، قبل التوجه إلى أوساكا لحضور قمة مجموعة العشرين التى تبدأ غدًا الجمعة.

وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية، أن ماكرون هو ثان زعيم أجنبى يلتقى الإمبراطور الجديد الذى تولى العرش فى نهاية أبريل الماضى عقب تنازل والده عن منصبه، وكان الرئيس الأمريكى دونالد ترامب هو أول من ألتقى الإمبراطور الجديد فى الأول من مايو الماضي.

وخلال الاجتماع فى القصر الإمبراطورى فى طوكيو، شكر الإمبراطور، ماكرون على إرساله رسالة تهنئة بمناسبة توليه المنصب، وتحدث الاثنان حول مواضيع أخرى بما فى ذلك تغير المناخ التى سيتم مناقشتها فى اجتماع مجموعة العشرين.

وأعقب الاجتماع مأدبة غداء، انضمت إليها شقيقات الإمبراطور الأميرة ماكو والأميرة كاكو.

والتقى رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبى والرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قبل ذلك وعقب الاجتماع، وأصدرا خارطة طريق مدتها خمس سنوات للتعاون الثنائى فى مجالات الأمن وتطوير البنية التحتية والعديد من المجالات الأخرى.

وأكد الزعيمان أيضًا أنهما سيعملان على نجاح قمة مجموعة العشرين على الرغم من التحديات الصعبة التى أبرزتها الحرب التجارية المستمرة بين الولايات المتحدة والصين، وستركز القمة التى تستمر ليومين أيضًا على القضايا العالمية بما فى ذلك المخلفات البلاستيكية فى البحار والإصلاحات فى منظمة التجارة العالمية.

وتسعى اليابان وفرنسا إلى تعميق العلاقات بشأن الأمن البحرى ومساعدة الدول النامية فى تحسين البنية التحتية فى ظل تزايد نفوذ الصين فى منطقة المحيطين الهادئ والهندي.

 


ماكرون

الإمبراطور اليابانى ناروهيتو

قمة العشرين

أخبار فرنسا

اليابان

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