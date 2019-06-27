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ماكرون يطالب بإسقاط بعض العقوبات عن طهران لدفع المحادثات

الخميس، 27 يونيو 2019 02:16 م
ماكرون يطالب بإسقاط بعض العقوبات عن طهران لدفع المحادثات ترامب وماكرون
رويترز

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قال الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون اليوم الخميس إنه سيحاول إقناع الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بتعليق بعض العقوبات المفروضة على إيران لإتاحة المجال أمام إجراء مفاوضات تساعد على نزع فتيل الأزمة فى المنطقة.

وقال ماكرون للصحفيين فى اليابان على متن قطار متجه من طوكيو إلى كيوتو "أريد إقناع ترامب بأن من مصلحته استئناف عملية التفاوض والتراجع عن عقوبات معينة لإتاحة فرصة للمفاوضات".

ومن المقرر أن يجتمع ماكرون مع ترامب على هامش قمة مجموعة العشرين التى ستبدأ أعمالها فى اليابان فى مطلع الأسبوع. وقال ماكرون إن الفكرة تدور حول بدء نقاش وتحديد نطاق المحادثات من أنشطة إيران النووية إلى دورها الأوسع فى المنطقة. وقال "سنعطى أنفسنا بضعة أشهر".

 

 

 


ماكرون

ترامب

العقوبات الأمريكية على إيران

أمريكا وإيران

الاتفاق النووى

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