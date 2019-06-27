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لو رايح المصيف.. وعايز تعرف هتصرف كام وتخرج فين وتلبس إيه "إحنا هنقولك"

الخميس، 27 يونيو 2019 03:13 ص
لو رايح المصيف.. وعايز تعرف هتصرف كام وتخرج فين وتلبس إيه "إحنا هنقولك" مصيف

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"الصيف بدأ ومحتاج اروح أصيف.. بس فين وبكام وهلبس إيه"، مع بداية فصل الصيف عادة ما تكون تلك الأسئلة هى الأبرز بالنسبة للمصيفين، وخاصة أصحاب الأسر والعائلات.

لذلك إذا أردت أن تجيب عن هذه الأسئلة وتعرف كيف تستغل أوقاتك فى المصايف بشكل عام وفى الساحل على وجه الخصوص، ورغبت فى معرفة الأماكن الأفضل للخروج والميزانية للطعام والترفيه، وحتى قاموسك فى اختيار الملابس النهارية والمسائية، ونصائح طبية وتجميلية لتحمى نفسك من الرطوبة وأشعة الشمس.. تابع الموضوعات التالى كخدمة جديدة يقدمها اليوم السابع للمصيفين.

 

أربعينية ولا عشرينية.. على حسب عمرك اعرفى هتلبسى إيه فى سهرات الساحل

 

كيف تصل للغردقة من القاهرة لقضاء وقت ممتع على ساحل البحر الأحمر

 

أبراج العلمين الجديدة أيقونة مصر الحديثة.. 41 طابقا ارتفاع البرج والأسعار تقترب من 48 ألف جنيه للمتر.. المساحات تبدأ من 90 مترا وتصل لـ300.. والإسكان تقرر إضافة 10 أبراج جديدة ليصل الإجمالى لـ25 برجًا

  

فيديو.. خالد أبو بكر: الساحل الشمالى حاجة محصلتش.. ويتفوق على إسبانيا وفرنسا

 

صور.. خدمات وعروض مميزة للمصيفين فى بلطيم وشاشات عرض ضخمة لمشاهدة بطولة أفريقيا مجانا.. الشباب ينافس الكبار على الدفن فى الرمال.. 120منقذ بجوار الزائرين.. توافر الأطعمه والمياه والكهرباء ومكافحة الحشرات 24 ساعة

 

صور.. كيف تستمتع بمصيفك فى جمصة بأقل الأسعار..تكلفة المبيت ليلة واحدة من 100 لـ ألف جنيها.. البحر والسينما والسيرك والمشاية أهم أماكن الترفيه.. الشاى بـ5 جنيهات والشمسية بـ30 جنيه.. الخميس والجمعة الأكثر زحاما

 

قبل ما تروحى المصيف.. 5 نصائح لازم تعرفيها

 

لو طالعة مصيف.. اعرفى الشنطة لازم يبقى فيها إيه

 

لو واخدة تان وهتصبغى شعرك .. اختارى من الألوان دى


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