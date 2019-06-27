لطلاب الثانوية العامة.. تعرف على نسب النجاح فى العينات العشوائية لـ 6 مواد

اعتمدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى العينات العشوائية لامتحانات الثانوية العامة 2019 لا مواد دراسية اليوم السابع يقدم فى 10 معلومات نسب النجاح وإعداد الطلاب الحاصلين على النهائية وفق نتيجة العينة العشوائية.

1- المواد هى اللغة العربية واللغة الإنجليزية والأحياء والفيزياء والتاريخ والاستاتيكا.

2- نسبة النجاح فى عينة اللغة العربية 96.5%.

3- 53 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية فى المادة.

4- نسبة النجاح فى عينة اللغة الانجليزية 90.9%.

5- 119 طالبا حصلوا على الدرجة النهائية فى المادة.

6- الفيزياء وصلت نسبة نجاح العينة العشوائية 85.4%.

7- 626 طالب وطالبة حصلوا على الدرجة النهائية وهو أكبر عدد بين الطلاب الحاصلين على النهائية فى المواد التى تم تصحيحها.

8- نسبة النجاح فى عينة التاريخ 78.2% حصل 59 طالبا على الدرجة النهائية.

9- وصلت نسبة النجاح فى عينة الاستاتيكا 85.1% حصل 153 طالبا على الدرجة النهائية.

10- وصلت نسبة النجاح فى العينة العشوائية لامتحان الأحياء 91.5% حصل 401 طالبا على الدرجة النهائية فى المادة.



