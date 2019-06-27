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لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن فتح باب الشكاوى على النتيجة

الخميس، 27 يونيو 2019 05:04 م
لطلاب أولى ثانوى.. 10 معلومات عن فتح باب الشكاوى على النتيجة طلاب أولى ثانوى - أرشيفية
كتب محمود طه حسين

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حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، آلية تقديم أولياء الأمور والطلاب للشكاوى، الخاصة بنتائج امتحانات الفرصة الأولى للصف الأول، اليوم السابع" يقدم فى 10 خطوات أبرز المعلومات عن فتح باب التقدم.

1ـ فتح ب تلقى الشكاوى على النتيجة اليوم ولمدة أسبوع كامل.

2ـ فتح باب تلقى الشكاوى هدفه تحقيق العدالة للطلاب الذين أدوا الامتحانات.

3ـ تظلمات على نتيجة الاختبارات الورقية ستكون كما هو معتاد فى السنوات الماضية.

4ـ تبحث كل إدارة تعليمية الشكاوى مع موافاة الوزارة بنتائج الفحص.

5ـ من يثبت حقه فى النجاح سيتم اعتباره ناحجا.

 6ـ شكاوى نتيجة الاختبارات الإلكترونية كل إدارة تعليمية تجمع الشكاوى.

7ـ سيتم إعداد كشوف تتضمن بيانات الطالب والكود والمادة والتاريخ والموقف من تحرير محضر إثبات حالة فى تاريخه من عدمه.

8ـ إرسال البيانات عن طريق المديرية التعليمية إلى الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار بالوزارة لفحصها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

 9ـ تقديم الشكوى لا يعد مبرراً لعدم دخول امتحان الفرصة الثانية الإلزامية في يوليو 2019.

10ـ  سيتم التحقق من الشكاوى وأحقية الطالب من خلال الإدارة العامة لنظم المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

 


التربية والتعليم

امتحان مايو الالكترونى

نتيجة أولى ثانوى

التظلمات على نتيجة اولى ثانوى

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