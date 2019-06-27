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لجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رؤوس الأموال 3 شركات

الخميس، 27 يونيو 2019 03:19 م
لجنة القيد بالبورصة توافق على زيادة رؤوس الأموال 3 شركات البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، الموافقة على زيادة رأس مال 3 شركات وهى ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية، المهندس للتأمين، ابن سينا فارما.
 
ووافقت اللجنة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ثروة كابيتال القابضة للاستثمارات المالية من 115.2 مليون جنيه إلى 119.7 مليون جنيه بزيادة قدرها 4.5 مليون جنيه موزعة على عدد 28 مليون سهم بقيمة اسمية وقدرها 0.16 جنيه للسهم الواحد من خصما من الأرباح المرحلة الظاهرة فى القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية فى31 ديسمبر لعام 2018، على أن تخصص كامل الأسهم وعددها 28 مليون سهم لنظام الاثابة والتحفيز.
 
كما وافقت اللجنة، على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة المهندس للتأمين من 121 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه بزيادة قدرها 29 مليون جنيه موزعة على عدد 11.6 مليون سهم، بقيمة اسمية 2.5 جنيه للسهم الواحد بتوزيع أسهم مجانية بواقع عدد 0.23 سهم لكل سهم أصلى قبل الزيادة تمويلا من رصيد الاحتياطى العام وأرباح العام المنتهى فى 30 يونيو لعام 2018.
 
ووافقت اللجنة أيضا، على تعديل غرض شركة ابن سينا فارما فى ضوء تعديل المادة (3) من النظام الأساسي للشركة، وذلك بإضافة فقرة "ويجوز أن تكون لها مصلحة أو تشترك بأى وجه من الوجوه مع شركات الأموال التي تزاول أعمالا شبيهة لأعمالها أو التى قد تعاونها على تحقيق غرضها فى مصر أو فى الخارج، كما يجوز لها أن تندمج فى هذه الشركات أو تشتريها أو تلحقها بها، وذلك طبقا لأحكام القانون ولائحته التنفيذية.
 
ووافقت على قيد أسهم زيادة رأس المال المصدر والمدفوع لشركة ابن سينا فارما من 180.5 مليون جنيه إلى 205 مليون جنيه بزيادة قدرها 24.5 مليون جنيه موزعة على عدد 98 مليون سهم بقيمة اسمية 0.25 جنيه للسهم الواحد تمويلا من حصة المساهمين فى توزيعات أرباح. العام.

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