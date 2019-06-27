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لجنة القيد بالبورصة تخاطب شركتى أسمنت طرة وهيرميس لمراعاة قواعد القيد

الخميس، 27 يونيو 2019 04:36 م
لجنة القيد بالبورصة تخاطب شركتى أسمنت طرة وهيرميس لمراعاة قواعد القيد البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

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قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الخميس، مخاطبة شركتى أسمنت بورتلاند طرة المصرية، المجموعة المالية هيرميس القابضة، بمراعاة أحكام المادة 31 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 45 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلا.
 
 
كما خاطبت اللجنة، الشركة العربية لاستصلاح الأراضى بمراعاة أحكام المادة 34 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 51 من الاجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية مستقبلاً.
 
 
وتنص المادة 31 من قواعد القيد بالبورصة على أن تلتزم الشركة المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بموافاة الهيئة والبورصة بقرارات الجمعية العامة العادية وغير العادية فور انتهائها وبحد أقصى قبل بدء أول جلسة تداول تالية لانتهاء الاجتماع، كما تلتزم الشركة بموافاة البورصة خلال أسبوع على الأكثر من تاريخ انعقاد الجمعية العامة بالمحاضر، على أن تكون معتمدة من رئيس مجلس الإدارة.
 
وتنص المادة 34 على أن تلتزم الشركة بموافاة البورصة بمحاضر اجتماعات الجمعية العامة المصدق عليها من قبل الجهة الإدارية المختصة، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام عمل من تاريخ تسلمها، وتلتزم البورصة بنشر القرارات والمحاضر السابق الإشارة إليها فور ورودها على شاشات التداول وعلى الموقع الإلكترونى للبورصة.
 
وتلتزم كل شركة تواجه أحداثا يترتب عليها معلومات جوهرية وفقا للتعريف الوارد بالبند (ب) من المادة 319 من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 أن تفصح عن ذلك فورا بإخطارها البورصة لنشرها على شاشات التداول وعلى الموقع الالكترونى للبورصة.
 
على أن يتم الإفصاح فى موعد يسمح للبورصة بنشر هذه الأحداث فورا أو قبل أول جلسة تداول تالية لوقت وقوع تلك الأحداث.

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