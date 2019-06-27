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كندا تمد قيادتها للمهمة التدريبية لحلف الناتو فى العراق حتى نوفمبر 2020

الخميس، 27 يونيو 2019 05:08 م
كندا تمد قيادتها للمهمة التدريبية لحلف الناتو فى العراق حتى نوفمبر 2020 رئيس وزراء كندا
أ ش أ

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 أعلنت الحكومة الكندية، اليوم الخميس، مد قيادة المهمة التدريبية لمنظمة حلف شمال الأطلسي "الناتو" في العراق حتى نوفمبر العام المقبل.
 
وقال وزير الدفاع الكندي هارجيت سجان - في بيان له - "رسالتنا واضحة: كندا مستعدة للقيادة والوقوف إلى جانب حلفائنا".
 
وأشارت الحكومة الكندية إلى أن الضابطة "بريجادير" جيني كارينيان التي سترقى إلى رتبة "مايجور جنرال" في الأيام المقبلة لتصبح أعلى ضابط امرأة في الجيش الكندي. وهي ستتسلم مهام القيادة من المايجور جنرال الكندي "داني فورتا".
وكارينان حاليًا هي قائدة الفرقة الكندية الثانية وقوة العمل المشتركة الشرقية ، ومقرها في شرق كيبيك.
 
ووصل ساجان الضابطة كارينيان في البيان بأنها "قائدة بارعة". كما أعرب عن سعادته بهذا التمديد وذكرها كدليل على قيادة كندا والتزامها بعراق مستقر وهادئ ومزدهر.
 
وكانت كندا قد أرسلت 850 جنديًا إلى العراق والمناطق المجاورة في إطار مواجهة تنظيم داعش الإرهابي، ومن ضمنهم 250 جنديًا أوكلت إليهم المساهمة في تدريب القوات المسلحة العراقية من ضمن مهمة حلف الناتو.
 
وتقوم كندا بمهمة قيادة مهمة حلف النانو التدريبية في العراق منذ يوليو 2018، وكان من المقرر أن تنوب عنها دولة أُخرى بقيادة المهمة ابتداء من آخر الشهر الحالي على أن تبقي كندا 600 جندي في المنطقة حتى مارس 2021 وفق ما أعلنته سابقا.

كندا

الناتو

العراق

حلف شمال الأطلسي

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