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قوات الجيش اليمنى تحبط محاولة تسلل للميليشيا بالحديدة غرب اليمن

الخميس، 27 يونيو 2019 04:57 م
قوات الجيش اليمنى تحبط محاولة تسلل للميليشيا بالحديدة غرب اليمن الجيش اليمنى
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 أحبطت قوات الجيش اليمني، اليوم الخميس، محاولة تقدم لميليشيا الحوثي، باتجاه مواقع الجيش جنوبي محافظة الحديدة غربي البلاد.
 
وذكر الموقع الرسمي للجيش اليمني "ستمبرنت" أن عناصر من ميليشيا الحوثي المتمركزة في مديرية الجراحي حاولت التسلل ، باتجاه مواقع الجيش، في مديرية حيس، إلا أن قوات الجيش رصدت محاولات الميليشيا وإفشلتها ما أسفر عن سقوط قتلى وجرحى في صفوفها.
 
كما قصفت ميليشيا الحوثي، باستخدام المدفعية الثقيلة والأسلحة الرشاشة مواقع الجيش، في مديرية حيس، وتواصل ميليشيا استهداف مواقع الجيش في محافظة الحديدة غربي البلاد، في الوقت الذي تتمسك به قوات الجيش بالهدنة الأممية.

الجيش اليمنى

ميليشيا الحوثي

محافظة الحديدة

المدفعية الثقيلة

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