قرار جمهورى بتعيين محمد أمين نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية

(أ ش أ)

أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبى نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارا من 14 يونيو 2019.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.