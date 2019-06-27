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قرار جمهورى بتعيين محمد أمين نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية

الخميس، 27 يونيو 2019 10:12 ص
قرار جمهورى بتعيين محمد أمين نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية الرئيس السيسى
(أ ش أ)

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أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا جمهوريا رقم 291 لسنة 2019، بتعيين محمد أمين ابراهيم عبد النبى نصر مستشارا لرئيس الجمهورية للشئون المالية لمدة عام اعتبارا من 14 يونيو 2019.

نشر القرار فى الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم الخميس.

 


الرئيس السيسى

محمد امين نصر

الجريده الرسميه

الشئون الماليه

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