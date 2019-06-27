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قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على "الانتهاكات التركية"

الخميس، 27 يونيو 2019 11:53 ص
قبرص تحتج لدى الأمم المتحدة على "الانتهاكات التركية" نيكوس أناستاسيادس الرئيس القبرصي
نيقوسيا /أ ش أ/

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بعثت قبرص خطابًا للأمم المتحدة أعربت فيه عن "احتجاجها الشديد" على ما تمارسه تركيا من "انتهاكات" بحق قبرص فيما يتعلق بمجالها الجوى وخرقها للقواعد الدولية للملاحة الجوية بمنطقة معلومات الطيران الخاصة بقبرص، فضلًا عن استخدام تركيا الموانئ المغلقة والمطارات القبرصية على نحو غير قانوني.

وذكرت صحيفة (سايبروس ميل) القبرصية اليوم الخميس أن نائبة المندوب الدائم لقبرص لدى الأمم المتحدة بولى إيوانو، أرسلت خطابًا للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، لإطلاعه على تفاصيل الانتهاكات التى مارستها تركيا بحق قبرص خلال شهرى مارس وأبريل الماضيين.

وقالت إيوانو إن سياسة الانتهاك المستمرة للقانون الدولى وخرق القواعد واللوائح الدولية تشكل خطرًا دائمًا على الأمن والسلم الدوليين وتؤثر بالسلب على الاستقرار الإقليمي، وتهدد سلامة الطيران المدنى الدولى وتضع عوائق فى مواجهة النقل الجوى فوق قبرص، كما تحول دون تهيئة بيئة مواتية لإجراء عملية السلام فى البلاد.

وأوضحت أن تركيا تواصل مضايقة الطائرات المدنية والعسكرية القبرصية على نحو منتظم داخل منطقة معلومات الطيران القبرصية من خلال إجراء اتصالات لاسلكية، رغم إرسال قبرص إشعارين للطيارين الذين هم على صلة بالتدريبات التى تجريها القوات الجوية التركية.

وشددت على أن الانتهاكات التى تقوم بها تركيا تسعى إلى تقويض سيادة قبرص على نحو واضح.

 


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