فيديو.. هذا ما قاله شبيه "ميسى الإيرانى" عن اتهامه باستغلال النساء جنسيا

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

رد الإيرانى رضا برستش المعروف اعلاميا بشبيه ميسي الإيرانى على الإتهامات الموجهة له باستغلال أكثر من 23 امرأة جنسيا فى إيران، نافيا ما جاء فى هذه التقارير.

وفى مقطع فيديو نشره برستش على حسابه على تطبيق الصور الإجتماعى انستجرام قال برستش لمتابعيه: جسدى يرتعش عند سماع هذه الشائعات التى تطلق، أطالبكم بألا تتلاعبوا بسمعتى.

وقال برستش لمتابعيه: لا تصدقوا الأخبار التى تتناقل عني، لو كانت صحيحة لكنت فى السجن الآن، وطلب من متابعيه أن يرسلوا إليه أى خبر ينشر عنه الشائعات.

وذكر أن تقارير اخبارية قالت الأسبوع الماضى إن برستش اغتنم شبهه الكبير بهداف نادى برشلونة ميسي، لاستغلال عشرات الفتيات جنسيا بعدما أقنعهن أنه فعلا هو ميسى الحقيقى، وأن 23 ضحية من ضحاياه رفعن بالفعل دعوى قضائية ضده بعد افتضاح أمره".