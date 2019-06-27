فيديو.. منزل فاخر فى بولندا يتحرك حسب أشعة الشمس

وكالات الأنباء

نشرت وكالة (روسيا اليوم)، مقطع فيديو لمنزل فاخر في بولندا يتحرك بحسب أشعة الشمس.

وأوضحت الوكالة أن المنزل الذى أنشأه استوديو "كي دبليو كي بروميس"، يتميز بتصميم رائع ويحتوي على ترس متحرك يجعل غرفة المعيشة تتحرك وفقًا للضوء والظل.

ووفقا للتقرير الصادر عن المنزل، فهو يعتبر منزل ذكي ينظم كمية الضوء في المساحات المجاورة له بحسب وقت السنة ففي الصيف وفر المنزل الظل المطلوب، وفي فصل الشتاء يسمح بدخول مزيد من أشعة الشمس إلى المنزل، كما نقل موقع "فاست كومباني".

يوجد بالقرب من المنزل سكة تشبه السكة الحديدية يستخدمها الترس لتحريك المنزل أوتوماتيكيا وبه العديد من مستشعرات الأمان ويتحرك المنزل بحركة سلسلة وتتناسب مع حركة الشمس في السماء، كما يمكن تحريك المنزل يدويا أيضا ويضم ستائر قابلة للتعديل تلقائيا.