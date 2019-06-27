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فيديو.. مذيع يصعق زميلته على الهواء مباشرة فى بريطانيا

الخميس، 27 يونيو 2019 12:49 م
فيديو.. مذيع يصعق زميلته على الهواء مباشرة فى بريطانيا مذيع بريطانى يصعق زميلته على الهواء مباشرة
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

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لقت مذيعة بريطانية، صعقة كهربائية قوية أثناء ظهورها في برنامج على الهواء مباشرة، فصرخت وقفزت من مكانها ،لكن تلك الحادثة التي تعرضت لها المذيعة سوزانا ريد، لم تكن سوى محاولة مزاح من زميلها بيرس مورغان، الذي أعطى ريد ساعة خاصة لتجربها، ثم صعقها بقوة 350 فولت.

 


وتمكنت المذيعة من السيطرة على الوضع بعد أن تلقت الصعقة وتابعت تقديم البرنامج وسط ضحك المذيع لردة فعل زميلته، على الهواء مباشرة، وقال مازحا: سأطرد من وظيفتي لما فعلته.

وتطوع مقدم آخر في البرنامج وهو ريتشارد آرنولد ، لتجريب الساعة الخاصة على نفسه، وتحمل عدة صدمات كهربائية وأقر بأن صدمات الساعة مؤلمة حتى وهي تعمل بنصف قوتها.


مذيع بريطانى

بريطانيا

صاعقة كهربائية

صدمات كهربائية

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