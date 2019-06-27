فيديو.. مذيع يصعق زميلته على الهواء مباشرة فى بريطانيا

كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

لقت مذيعة بريطانية، صعقة كهربائية قوية أثناء ظهورها في برنامج على الهواء مباشرة، فصرخت وقفزت من مكانها ،لكن تلك الحادثة التي تعرضت لها المذيعة سوزانا ريد، لم تكن سوى محاولة مزاح من زميلها بيرس مورغان، الذي أعطى ريد ساعة خاصة لتجربها، ثم صعقها بقوة 350 فولت.

What better way to start the day than with an electric shock! Don't worry nobody got hurt... in fact, somebody quite enjoyed it... 😲😲



@susannareid100 | @RichardAArnold pic.twitter.com/ll5iVYtyfF — Good Morning Britain (@GMB) June 25, 2019



وتمكنت المذيعة من السيطرة على الوضع بعد أن تلقت الصعقة وتابعت تقديم البرنامج وسط ضحك المذيع لردة فعل زميلته، على الهواء مباشرة، وقال مازحا: سأطرد من وظيفتي لما فعلته.



وتطوع مقدم آخر في البرنامج وهو ريتشارد آرنولد ، لتجريب الساعة الخاصة على نفسه، وتحمل عدة صدمات كهربائية وأقر بأن صدمات الساعة مؤلمة حتى وهي تعمل بنصف قوتها.