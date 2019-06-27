فيديو.. شرطة الارجنتين تعتقل17 شخص وتتحفظ على 1000 قطعة سلاح

وبعد ثمانية أشهر، تمكنت الشرطة من فك لغز تحركات المجموعة الاجرامية، التى قامت بتهريب الأسلحة من الولايات المتحدة ، وأوروبا والأرجنتين، قبل إرسالها إلى البرازيل عن طريق باراجواى، حسبما قالت شبكة يورونيوز الاخبارية.
وسوف تساعد عملية حجز الاسلحة فى الحد من أعمال العنف فى باراجواى والبرازيل، حيث يستعمل مهربو المخدرات هذا النوع من الأسلحة، بحسب وزيرة الأمن الارجنتينى باتريشيا بولريتش.
ومن بين الأسلحة التى تم ضبطها مسدسات رشاشة من فئة "كولت أم 4 عيار "5.56"، و"أى كى 47" .
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