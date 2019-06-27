سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 05:37 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

فيديو جراف.. أسعار اشتراكات الجمهور بالخطوط الثلاثة للمترو

الخميس، 27 يونيو 2019 04:27 م
فيديو جراف.. أسعار اشتراكات الجمهور بالخطوط الثلاثة للمترو
كتب رضا حبيشى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

بعد قرار وزارة النقل تحريك أسعار اشتراكات مستخدمى الخط الثالث للمترو، يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن أسعار اشتراكات الجمهور العادى بالخطوط الثلاثة فى التقرير التالى:-

أولا: استقلال الخط الثالث فقط أو الخط الثالث ومعه الخط الأول أو الخط الثانى أو الاثنين معا:

 

1ـ اشتراك لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب 3 فئات:

16 محطة سعر الاشتراك 230 جنيها.

25 محطة سعر الاشتراك 270 جنيها.

أكثر من 25 محطة سعر الاشتراك 360 جنيها.

 

2ـ اشتراك لمدة ثلاثة أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب 3 فئات:

16 محطة سعر الاشتراك 630 جنيها.

25 محطة سعر الاشتراك 760 جنيها.

أكثر من 25 محطة سعر الاشتراك 1000 جنيه.

 

3ـ اشتراك لمدة سنة أو 730 رحلة أيهما أقرب فئتين:

استقلال الخط الثالث ومعه خط واحد آخر سواء الخط الأول أو الخط الثانى تبلغ قيمة اشتراكه 2760 جنيها.

استقلال الخط الثالث ومعه الخطين الأول والثانى تبلغ قيمة اشتراكه 3465 جنيه.

 

ثانيا: استقلال الخط الأول فقط أو الخط الثانى فقط أو الاثنين معا دون استخدم الخط الثالث:

1ـ اشتراك لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب 4 فئات:

من محطة إلى 8 محطات قيمة الاشتراك 130 جنيها.

حتى 16 محطة قيمة الاشتراك 165 جنيها.

حتى 25 محطة قيمة الاشتراك 190 جنيها.

أكثر من 25 محطة قيمة الاشتراك 250 جنيها.

 

2ـ اشتراك لمدة ثلاثة أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب 4 فئات:

من محطة إلى 8 محطات قيمة الاشتراك 360 جنيها.

حتى 16 محطة قيمة الاشتراك 450 جنيها.

حتى 25 محطة قيمة الاشتراك 535 جنيها.

أكثر من 25 محطة قيمة الاشتراك 700 جنيه.


اشتراكات المترو

اسعار اشتراكات المترو

زيادة اشتراكات المترو

المترو

تذاكر المترو

مترو الانفاق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

كل أهداف الأربعاء.. منتخبنا الوطنى يلدغ الكونغو ويتأهل لثمن نهائى أمم أفريقيا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة