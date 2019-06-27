فيديو جراف.. أسعار اشتراكات الجمهور بالخطوط الثلاثة للمترو

كتب رضا حبيشى

بعد قرار وزارة النقل تحريك أسعار اشتراكات مستخدمى الخط الثالث للمترو، يقدم "اليوم السابع" أهم المعلومات عن أسعار اشتراكات الجمهور العادى بالخطوط الثلاثة فى التقرير التالى:-

أولا: استقلال الخط الثالث فقط أو الخط الثالث ومعه الخط الأول أو الخط الثانى أو الاثنين معا:

1ـ اشتراك لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب 3 فئات:

16 محطة سعر الاشتراك 230 جنيها.

25 محطة سعر الاشتراك 270 جنيها.

أكثر من 25 محطة سعر الاشتراك 360 جنيها.

2ـ اشتراك لمدة ثلاثة أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب 3 فئات:

16 محطة سعر الاشتراك 630 جنيها.

25 محطة سعر الاشتراك 760 جنيها.

أكثر من 25 محطة سعر الاشتراك 1000 جنيه.

3ـ اشتراك لمدة سنة أو 730 رحلة أيهما أقرب فئتين:

استقلال الخط الثالث ومعه خط واحد آخر سواء الخط الأول أو الخط الثانى تبلغ قيمة اشتراكه 2760 جنيها.

استقلال الخط الثالث ومعه الخطين الأول والثانى تبلغ قيمة اشتراكه 3465 جنيه.

ثانيا: استقلال الخط الأول فقط أو الخط الثانى فقط أو الاثنين معا دون استخدم الخط الثالث:

1ـ اشتراك لمدة شهر أو 60 رحلة أيهما أقرب 4 فئات:

من محطة إلى 8 محطات قيمة الاشتراك 130 جنيها.

حتى 16 محطة قيمة الاشتراك 165 جنيها.

حتى 25 محطة قيمة الاشتراك 190 جنيها.

أكثر من 25 محطة قيمة الاشتراك 250 جنيها.

2ـ اشتراك لمدة ثلاثة أشهر أو 180 رحلة أيهما أقرب 4 فئات:

من محطة إلى 8 محطات قيمة الاشتراك 360 جنيها.

حتى 16 محطة قيمة الاشتراك 450 جنيها.

حتى 25 محطة قيمة الاشتراك 535 جنيها.

أكثر من 25 محطة قيمة الاشتراك 700 جنيه.