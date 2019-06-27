فيديو.. الداعية السعودى خالد المصلح يجيز تركيب الرموش الصناعية

وكالات الأنباء

أثار الداعية الإسلامى خالد المصلح، أستاذ الفقه بجامعة القصيم، جدلا بين نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعى، حول فتوى جواز الرموش الصناعية.

وقال المصلح فى برنامج على قناة الرسالة، "ما يتعلق بالرموش الصناعية التى توصل بالعين للعلماء فيها قولان والأقرب والله تعالى أعلم أنه لا بأس بها لكن تركها أولى، لكنها ليست من الوصل الذي جاءت النصوص به الوعيد فيه.."

استخدام الرموش الصناعية pic.twitter.com/kX4OMeCugz — خالد المصلح (@Dr_almosleh) June 25, 2019

وأضاف: "الوصل (ما جاء في النصوص) وصل شعر الرأس بغيره ولحاق غيره به يحتاج إلى دليل لاسيما أن هنا وعيد، والوعيد ليس مظنة القياس إنما هو ما ورد به النص، فالوصل الذي وردت النصوص بتحريمه هو وصل شعر الرأس بغيره مما يوهم كثرة الشعر وطوله ونحو ذلك، أما ما يتعلق بالرموش فلا بأس في ذلك.."

ولاقت هذه الفتوى للمصلح والتي نشرها على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي، تويتر، العديد من الردود.