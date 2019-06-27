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فى 11 معلومة تعرف على شروط قبول الطلاب بالثانوى العام والتعليم الفنى بسوهاج

الخميس، 27 يونيو 2019 11:52 ص
فى 11 معلومة تعرف على شروط قبول الطلاب بالثانوى العام والتعليم الفنى بسوهاج الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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أعتمد الدكتور أحمد الأنصارى محافظ سوهاج القواعد العامة لقبول المستجدين فى مدارس الثانوية العامة والتعليم الفنى وذلك للطلاب الذين اجتازوا الامتحان بالشهادة الإعدادية.
 
اليوم السابع يقدم القارئ أهم تلك القواعد الخاصة بالقبول على مستوى المحافظة وتحديد الحد الأدنى للمجموع بــ 225 درجة للثانوية العام " اللغة الإنجليزية و190 الثانوية العامة " اللغة الفرنسية 190 درجة جميع مدارس الثانوية العامة تعرف عليها.
 
1 – أن يكون الطالب من الحاصلين على شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى " الإعدادية العام للعام الدراسى 2019 ومن محافظة سوهاج.
2 – يكون للحاصلين على 280 درجة حرية اختيار المدرسة الثانوية التى يرغبوا الالتحاق بها.
3 – يتم قبول ملفات الطلبة بعد فحصها جيدا والتأكد من المجموع مع الالتزام بالموقع الجغرافى لنظام القبول بهذه المدرسة.
4 – بالنسبة للمدارس الرسمية للغات يتم القبول طبقا للشروط الخاصة بالقرار الوزارى 285 وتعديلاته المنظم لشروط القبول مع الالتزام بالكثافة المقررة للفصول.
5 – تحدد كل إدارة تعليمية مدرسة ثانوية عامة واحدة " بنبن – بنات" للحاصلين على الشهادة الإعدادية " اللغة الفرنسية"
6 – فى حالة زيادة عدد المتقدمين عن الأماكن المتاحة بكل مدرسة يتم قبول صورة كلا من شهادة النجاح وشهادة الميلاد ويتم عمل تنسيق داخل المدرسة للقبول للأعلى مجموع ثم الأكبر سنا حسب ميزانية الفصول " الحجرات الدراسية " بكل مدرسة وتحت مسئولية مدير المدرسة شخصيا على أن يتم توزيع الطلاب الزائدين عن الكثافة من خلال الإدارة التعليمية إلى أقرب مدرسة مجاورة وطبقا للكثافات المتاحة بتلك المدرسة.
7 – بالنسبة للناجحين فى امتحان شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الثانى " الدور الثانى 2019 " يفتح باب القبول عقب إعلان النتيجة بأربعة أيام ويستمر قبول أوراق التقدم لمدة 4 أيام أخرى.
8 – على المدارس القيام بعمل إحصائية عددية بالطلاب الذين تم قبولهم وعدد الفصول الفارغة وإرسالها إلى إدارة التخطيط والمتابعة بمديرية التربية والتعليم على النموذج المعد لذلك مع انتهاء فترة القبول مباشرة منعا للمسائلة القانونية وذلك للإعداد للمرحلة التالية للتنسيق.
9 – تلتزم جميع الإدارات التعليمية بتنفيذ التوزيع الجغرافى للقبول بالمدارس الثانوية الذى تضعه وتعلن عنه وترسل صوره منه لهذه المدارس.
10 – تكون الإدارة  بالمشاركة مع إدارة التعليم الثانوى ( عام – صناعى – تجارى – زراعى ) بديوان المديرية مسئولة عن تنفيذ ذلك ويرجع إليهم عند الاستفسار أو الشكوى فى هذا الشأن.
11 -  التزام مديرى الإدارات التعليمية والسادة مديرى المدارس الثانوية العامة بعدد الفصول الدراسية والكثافات القانونية .
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التعليم الفنى

الثانوى العام

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شروط القبول فى الثانويه العامه

تنسيق الشهاده الاعداديه

الثانوية العامة

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