سوبر كورة
Ads
الخميس، 27 يونيو 2019 06:15 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

فورد الأمريكية تسرح 12 ألف عامل وتغلق 6 مصانع لخفض التكاليف

الخميس، 27 يونيو 2019 05:30 م
فورد الأمريكية تسرح 12 ألف عامل وتغلق 6 مصانع لخفض التكاليف فورد
كتب: محمد جمال - وكالات الأنباء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت شركة "فورد" الأمريكية لصناعة السيارات الخميس أنها بصدد التخلي عن 12 ألف وظيفة بحلول نهاية العام القادم، وغلق ستة مصانع كجزء من خطتها لإعادة الهيكلة في أوروبا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

 

ويشمل الرقم الإجمالى 5400 وظيفة، كانت الشركة قد أعلنت سابقا عن إلغائها فى ألمانيا، إلى جانب 1700 وظيفة أخرى ستختفى فى المملكة المتحدة بعد غلق مصنع فى ويلز.

 

وإضافة إلى مصنع ويلز، أعلنت "فورد" أنها ستغلق ثلاثة مصانع فى روسيا، وآخر فى فرنسا ،وتكبدت "فورد أوروبا" خسائر كبيرة فى السنوات الأخيرة، بعدما حققت الشركة المنافسة لها "جنرال موتورز" أرباحا كبيرة بفضل بيع "أوبيل" الأوروبية، و"فوكسهول" إلى شركة "بيجو" الفرنسية.

 

وتعرف سوق السيارات فى أوروبا تراجعا فى الطلب، حيث تنبأت "جمعية مصنعى السيارات الأوروبية" اليوم الخميس أن تتراجع نسبة تسجيل سيارات الركاب بـ 1 بالمئة سنة 2019 بعد أن توقعت فى وقت سابق تحقيق نمو قدره 1 بالمئة.

 

وتوقعت "فورد" مضاعفة واردات السيارات نحو أوروبا إلى ثلاثة أضعاف بحلول 2024، من خلال بيع سيارات "موستانغ" و"إكسبلورر"، بما فيها سيارة كهربائية ستكون جاهزة فى 2020.

 


فورد

فورد الأمريكية

سيارات فورد

أمريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"تشانغآن فورد" تسحب 19 ألف سيارة بالصين لعيوب في مفتاح تشغيل المحرك

الثلاثاء، 07 مايو 2019 12:06 م

"فورد" الأمريكية تغلق 3 من مصانع سياراتها فى روسيا ضمن خطة إعادة الهيكلة

الخميس، 28 مارس 2019 11:19 ص

صفعة جديدة لـ "تريزا ماى".. فورد تهدد بمغادرة بريطانيا بسبب بريكست

الأربعاء، 13 فبراير 2019 03:25 م

فيديو.. اعرف رسالة هاريسون فورد لحماية البيئة بالقمة العالمية للحكومات

الثلاثاء، 12 فبراير 2019 05:15 م

"فورد" الأمريكية تسرح الآلاف من موظفيها فى أوروبا لخفض التكاليف

الخميس، 10 يناير 2019 01:50 م

بشاير الشراكة الأوروبية.. فورد تخفض أسعارها حتى 75 ألف جنيه

الخميس، 03 يناير 2019 03:48 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

تطورات جديدة فى أزمة عمرو وردة بمعسكر الفراعنة.. نجوم المنتخب بقيادة محمد صلاح والمحمدى يطالبون بالعفو عنه والتراجع عن استبعاده.. اللاعب يعتذر للجمهور.. وشوبير يكشف سيناريوهات الخروج من الأزمة

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

البنوك إجازة رسمية يوم الأحد المقبل بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

ماذا يعنى الاقتصاد الرقمى.. وما هى خطوات مصر فى التحول لعصر ثورة المعلومات؟.. تطوير نظم الدفع القومية أهم الخطوات.. العمل على تحقيق الشمول المالى.. أحد البنود الهامة فى رؤية مصر 2030

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

"تايم سبورت" تكشف كواليس جلسة الفجر لإنهاء أزمة عمرو وردة فى المنتخب

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

أفريقيا أرض الأساطير.. صامويل إيتو "الأسد الذهبى" الذى عشقه الفراعنة

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

مصدر باتحاد الكرة يكشف حقيقة عودة عمرو وردة لصفوف المنتخب

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

الإرهاب يضرب قلب تونس .. تفجيران انتحاريان يستهدفان شارع بورقيبة ومحيط جهاز مكافحة الإرهاب .. سيدة تفجر نفسها بالقرب من مقر السفارة الفرنسية .. والداخلية تطارد الخلايا الإرهابية وتعلن : قتيل و 9 مصابين

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

القصة الكاملة لأزمة عمرو وردة مع الفراعنة.. فيديو فاضح يدفع أبو ريدة لاستبعاده من المنتخب.. تعاطف صلاح والمحمدى واعتذار اللاعب أبرز فصول التهدئة.. واستمرار اللاعب فى المعسكر ولغة التسامح تمهد لإعلان قرار العفو

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

موجز 1.. انخفاض الحرارة غداً 3 درجات.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

العالم يتغنى بتأهل الفراعنة إلى ثمن نهائى امم افريقيا 2019.. مهارة صلاح وتريزيجيه حديث الفيفا والكاف.. الصحافة الإنجليزية تشيد بـ"المايسترو" وتنتقد تغييرات أجيرى.. وسكاى نيوز تبرز حفاظ الشناوى على نظافة شباكه

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

تعرف على نتائج اليوم السادس من بطولة أمم أفريقيا 2019.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

روني يبهر العالم من جديد بهدف أسطورى فى الدورى الأمريكى.. فيديو

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة