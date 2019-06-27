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فرقة فنية كورية جنوبية تحتفى بزيارة ولى العهد السعودى للعاصمة سيول

الخميس، 27 يونيو 2019 02:05 م
فرقة فنية كورية جنوبية تحتفى بزيارة ولى العهد السعودى للعاصمة سيول ولى العهد السعودى ورئيس كوريا الجنوبية برفقة الفرقة الموسيقية
كتب: محمد جمال

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احتفت الفرقة الغنائية الكورية  "B.I.G"، عبر حسابها الرسمي على موقع "إنستجرام"، بزيارة ولى العهد السعودى، الأمير محمد بن سلمان لكوريا الجنوبية، حيث نشرت الفرقة صورا لها بصحبة ولى العهد ورئيس كوريا الجنوبية مون جاى ان.

وشهد الرئيس الكورى الجنوبى، مون جاي إن ، والأمير محمد بن سلمان، ولي العهد السعودى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، مساء أمس الأربعاء، في القصر الأزرق الرئاسي، التوقيع على مذكرات تفاهم وتعاون وبرنامج بين حكومتي المملكة العربية السعودية، وجمهورية كوريا.

وتم توقيع مذكرات تعاون في مجالات الاتصالات وتقنية المعلومات، والحكومة الالكترونية، والثقافة، والسيارات، واقتصاد الهيدروجين، والتأمين الصحي، والإشراف على المؤسسات المالية، والاستحواذ العسكري والصناعات والبحوث والتقنيات العسكرية، إضافة إلى برنامج الاستراتيجية الوطنية للملكية الفكرية، وتعاون بين المركز الوطني للدراسات الاستراتيجية مع المعهد الكوري للتنمية.

 

ولى العهد

ولى العهد السعودى بجوار رئيس كوريا الجنوبية بصحبة الفرقة الغنائية

 

حساب الفرقة على انستجرام
حساب الفرقة على انستجرام

 


ولى العهد السعودى

كوريا الجنوبية

قمة العشرين

السعودية

إنستجرام

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