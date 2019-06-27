فتح حدائق القاهرة مجانا و50% تخفيض على الأتوبيس النهرى فى ذكرى 30 يونيو

كتب سيد الخلفاوى

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة، أن العاصمة ستفتح حدائقها بالمجان يوم الأحد المقبل أمام زوارها، احتفالا بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.



وأضاف محافظ القاهرة فى تصريحات له أنه سيتم تخفيض قيمة تذاكر الأتوبيس النهرى يوم الأحد القادم 50% على كل رحلاته بمناسبة الاحتفالات بذكرى ثورة الثلاثين من يونيو.



جدير بالذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، قد أصدر قراراً بأن يوم الأحد المقبل الموافق 30 من يونيو عام 2019 إجازة رسمية مدفوعة الأجر فى الوزارات والمصالح الحكومية والهيئات العامة ووحدات الإدارة المحلية وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو



