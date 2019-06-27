عمومية "بلتون" تعيد تشكيل مجلس الإدارة برئاسة ماجد شوقى لثلاث سنوات

كتب هانى الحوتى

وافقت الجمعية العامة العادية لشركة بلتون المالية القابضة، على إعادة تشكيل مجلس الإدارة لدورة جديدة مدتها 3 سنوات تبدأ من 26 يونيو الجارى، ليصبح تشكيل المجلس كالتالى:

ماجد شوقى رئيس مجلس إدارة تنفيذى، إبراهيم كرم عضو منتدب، نجيب ساويرس وتامر المهدى وأيمن سليمان ووفاء زقلمة أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين ممثلين عن شركة أوراسكوم للاستثمار القابضة، وكلا من أحمد جلال وجمال محرم ومنير فخرى عبد النور أعضاء مجلس إدارة غير تنفيذين مستقلين.

ومن الجدير بالذكر أن ماجد شوقى، شغل منصب نائب رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة بلتون المالية القابضة بعد أن كان عضوا منتدبا للمجموعة لمدة 3 أعوام.

وشغل منصب رئيس البورصة المصرية منذ يوليو 2005 حتى يوليو 2010 بعد أن كان نائبا للرئيس لمدة سنة تقريبا خلال الفترة من 2002 وحتى منتصف عام 2004 ممثل هيئة سوق المال في مجلس إدارة البورصة لمدة ثلاث سنوات.

وشغل منصب مستشار وزير الاقتصاد و التجارة الخارجية لشؤون أسواق المال منذ 1993 لمدة 12 عام تقريبا، قام شوقي بدور فعال منذ عام 2002 في نشر وتعزيز مبادئ حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات، ففى عام 2003 شغل منصب المدير التنفيذي لمركز المديرين المصري إلى أن تم تعيينه نائبا للرئيس للبورصة في منتصف العام 2004، وشارك في كتابة أول قواعد لحوكمة الشركات بمصر فى عام 2004.

ماجد شوقي لدية خبرة واسعة فى إعادة هيكلة الشركات وإدارة الأصول، وشغل عضوية كلا من مجلس إدارة اتحاد البورصات العالمي (WFE) وشركة مصر للمقاصة والبريد المصري ومركز المديرين المصري والهيئة المصرية للرقابة على التأمين، كما كان رئيساً لاتحاد البورصات الافريقية لفترتين متتاليتين.

وحصل شوقي حاصل على درجة الماجستير في الاقتصادات التمويل من كلية كوين مارى جامعة لندن المملكة المتحدة.

فيما عمل إبراهيم كرم رئيسا تنفيذيا لصندوق تحيا مصر منذ فبراير 2018 حتى يوم 10 يونيو 2019و يمتلك خبرة دولية واسعة تمتد لأكثر من 23 عاما في مجالات الاستثمار وبنوك الاستثمار وعمل لأكثر من 14 عاماً في دول الاتحاد الأوروبي وأوروبا الشرقية وشمال إفريقيا، وتولى العديد من المناصب العليا والقيادية فى عدة شركات و متعددة الجنسيات بحجم أعمال بلغ أكثر من 10 مليار دولار أمريكي، كان أحدثها في أمستردام بالمقر الرئيسي لواحدة من كبرى شركات الاتصالات الدولية العاملة في أوروبا وأسيا وإفريقيا حيث شغل منصب نائب الرئيس التنفيذي للشئون المالية للأسواق الناشئة، وهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد والعلوم السياسية من جامعة القاهرة وماجستير إدارة الأعمال من كلية ماسترخت -هولندا.