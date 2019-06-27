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"عزازى" بطل العالم للكيك بوكسينج: محافظ الشرقية دعمنى معنويا

الخميس، 27 يونيو 2019 02:16 م
"عزازى" بطل العالم للكيك بوكسينج: محافظ الشرقية دعمنى معنويا صلاح عزازى
الشرقية - فتحية الديب

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قال الكابتن صلاح عزازى، بطل العالم للكيك بوكسينج، وابن مركز بلبيس بمحافظة الشرقية، إن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استقبله اليوم الخميس بمكتبه، وكان برفقته الإعلامى علاء وحيد، رئيس لجنة الإعلام بالاتحاد الدولى.

 

وأضاف "عزازى" أن محافظ الشرقية، أشاد بما حققه من بطولات كنموذج يحتذى به للشباب متمنا له التوفيق فى بطولة العالم العشرين للكيك بوكسنيج التى ستقام بإنجلترا فى شهر أكتوبر القادم.

 

وأعرب بطل العالم للكيك بوكسنيج، عن خالص شكره وتقديره لمحافظ الشرقية، ودوره الكبير فى نشر الرياضة، بالمحافظة ومساندته لرياضة الكيك بوكس وتشجيع الشباب لممارسة الرياضة.

 

يذكر أن "عزازى" سيشارك فى بطولة العالم العشرين للكيك بوكسينج والتى ستقام بإنجلترا خلال هذا العام.

 

جدير بالذكر أن "صلاح عزازى" من مواليد قرية كفر القديم بمركز بلبيس بمحافظة الشرقية، ويبلغ من العمر 49 عامًا، تربى بالقرية، وعاش طفولته وشبابه بها، وينتمى لأسرة ريفية بسيطة.

 

وعانى "عزازى" كثيرًا مثل باقية أطفال قريته وشبابها لعدم وجود مركز شباب، وبدأ "عزازى" اللعب بمركز شباب بلبيس بالساحة الشعبية، لدرجة أنه كان يسير على قدميه من القرية إلى مدينة بلبيس لعدم وجود مال معه، وباع "الجاموسة" التى تملكها أسرته لكى ينفق على اللعبة التى يعشقها.

 

وتم اكتشاف "عزازى" من قبل الكابتن جمال صبرى والكابتن عبد المقصود جاد، وكان حينها يلعب كاراتيه وكونغ فو، فأعجبا بمهاراته الرياضية، وبعدها انتقل إلى اللعب فى نادى الأزبكية حتى عام 1987، وكانت أول بطولة شارك فيها هى بطولة الجمهورية للكونغ فو سنة 1990، وحصل فيها على المركز الثالث، وعام 1991 التحق للعمل بشركة" أيه بى بى أراب" ولعب باسم الشركة منذ ذلك اليوم وحتى الأن، وبعدها انتقل للعبة الكيك بوكسنيج.

 

وحصل صلاح عزازى على أول العالم فى البرتغال عام 2016، وأول العالم فى أمريكا عام 2005، وأول العالم فى إيطاليا عام 2004، ورابع العالم فى إيطاليا عام 1999 وهى أول بطولة تم تحقيقها كما حصل على بطولات أخرى العام قبل الماضى ورفع إسم مصر حاليا فى المحافل الدولية.

 

 


الشرقية

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صلاح عزازى

بطل العالم للكيك بوكسنيج

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