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"عامر القابضة" تكلف مكتب "ذو الفقار" لتنفيذ حكم تعويضها عن بورتو سوريا

الخميس، 27 يونيو 2019 12:01 م
"عامر القابضة" تكلف مكتب "ذو الفقار" لتنفيذ حكم تعويضها عن بورتو سوريا منصور عامر مؤسس مجموعة عامر جروب
كتب هانى الحوتى

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كلفت مجموعة عامر القابضة، المملوكة لرجل الأعمال منصور عامر، مكتب ذو الفقار للمحاماة والاستشارات القانونية، لتنفيذ حكم التحكيم بتعويضها وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بمبلغ 38.9 مليون دولار عن مشروع بورتو طرطوس فى سوريا، كما كلفت مكتب ارتست اند يونج مصر-مراقب حسابات المجموعة لييان الحقوق الاقتصادية.
 
وكانت شركة عامر جروب، أعلنت فى فبراير الماضى، عن صدور حكم بتعويضها وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة بمبلغ 38.9 مليون دولار عن مشروع بورتو طرطوس فى سوريا.
 
وقالت عامر جروب، فى بيان سابق للبورصة المصرية، إنه صدر حكم فى القضية التحكيمية رقم 986/2014 والمقامة من كل من شركة انترادوس للتطوير السياحى ومجموعة شركات وحود بالمملكة المتحدة وشركة جونادا انترناشيونال ليمتد وكذلك المقامة من شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لشركة بورتو القابضة ضد نفس الشركات.
 
وأضافت أن الحكم انتهى إلى أحقية شركة عامر القابضة وشركة عامر سوريا إحدى الشركات التابعة لبورتو القابضة فى مبلغ 38.916 مليون دولار بخلاف 5% فوائد قانونية من تاريخ الرد على طلب التحكيم إلى تاريخ السداد النهائى مع اعتبار أن كل طرف متضامن فيما حكم له به.

اخبار الاقتصاد

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