طلاب كلية حاسبات عين شمس يبتكرون كرسى كهربائى لذوى الاحتياجات الخاصة

ابتكر طلاب كلية الحاسبات والمعلومات، بجامعة عين شمس كرسى كهربائى متحرك، لذوى الإحتياجات الخاصة، يعتمد على تقنية الذكاء الإصطناعى.

وكشفت الدكتورة نجوى بدر عميد الكلية، أن جامعة عين شمس، برئاسة الدكتور عبد الوهاب عزت، تحرص على خدمة المجتمع في مختلف المجالات، لافتة إلى أنه في ظل التقدم التكنولوجى، بات استخدام تقنية الذكاء الإصطناعى وسيلة للقضاء على التحديات التى تواجه ذوى الإحتياجات الخاصة، وعائلاتهم ومساعدتهم على التأقلم مع المجتمع المحيط بهم.

وأوضح الدكتور محمد مرعى، مدير مركز الإستشارات، أن هذا الكرسى يتيح لذوى الإحتياجات الخاصة غير القادرين على الحركة، والمصابين بشلل كلى أو نصفى التحكم فى حركة الكرسى من خلال التفكير، حيث يتم ترجمة إشارات المخ إلى حركة بمجرد تفكير الشخص أو الإحساس برغبته فى الحركة.



