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طقس الخليج.. ارتفاع الحرارة فى أغلب الانحاء وسقوط أمطار بمنطقة الباحة السعودية

الخميس، 27 يونيو 2019 09:25 ص
طقس الخليج.. ارتفاع الحرارة فى أغلب الانحاء وسقوط أمطار بمنطقة الباحة السعودية ارتفاع درجات الحرارة _ صورة أرشيفية
كتب وكالات

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تشهد بعض دول الخليج، اليوم الخميس، طقسًا حارا فى أغلب الأنحاء بمنطقة الخليج نهارا معتدل ليلا، حيث تتوقع الأرصاد البحرين والامارات ، ارتفاع فى درجات الحرارة، وسقوط أمطار فى منطقة الباحة السعودية .

 

السعودية
 

 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة اليوم، من هطول أمطار رعدية تصحب برياح نشطة سطحية على منطقة الباحة, تشمل مدينة الباحة, ومحافظة بلجرشي، والعقيق، والمندق، والأجزاء المجاورة لها، تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

ودعت مديرية الدفاع المدنى بمنطقة الباحة من جهتها الجميع إلى ضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات فى مثل هذه الحالات، والابتعاد عن مجارى الأودية والسيول، وتجنب النزول إليها أثناء هطول الأمطار، وجريان السيول.

البحرين

فيما أفادت إدارة الأرصاد الجوية، أن الطقس اليوم فى مملكة البحرين سيكون بمشيئة الله حار خلال النهار، وحسن بوجه عام خلال الليل.

الرياح: شمالية غربية بوجه عام من 5 إلى 10 عقد، وتصل من 10 إلى 15 عقدة أحياناً خلال النهار، ارتفاع الموج: من قدم إلى 3 أقدام، فيما يتعلق بدرجات الحرارة: العظمى 44 درجة مئوية، والصغرى 31 درجة مئوية، الرطوبة النسبية: العظمى 80 % والصغرى 15 %.

الامارات

توقع المركز الوطنى للأرصاد أن يكون الطقس صحوا إلى غائم جزئيا وتظهر السحب المنخفضة شرقا بعد الظهر ورطبا ليلا وفى صباح الغد الباكر مع احتمال تشكل الضباب الخفيف على بعض المناطق الداخلية والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا.

وذكر المركز فى نشرته اليومية أن حركة الرياح ستكون شمالية غربية إلى جنوبية شرقية / 16 - 26 كم/س، تصل إلى 36 كم/س أحيانا.

ولفت إلى أن الخليج العربى سيكون خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 19:32 والثانى عند الساعة 05:44 والجزر الأول عند الساعة 12:06 والثانى عند الساعة 00:37 .

ونوه إلى أن بحر عمان سيكون خفيفا إلى متوسط الموج بوجه عام، فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:07 والثانى عند الساعة 04:12 والجزر الأول عند الساعة 08:18 والثانى عند الساعة 22:34 .

 


طقس الخليج

ارتفاع الحرارة

سقوط أمطار

منطقة الباحة السعودية

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