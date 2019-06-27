ضبط 79 قضية تموينية خلال حملة أمنية بالجيزة

كتب بهجت أبو ضيف

شنت إدارة مباحث التموين بالجيزة، حملة أمنية، لإعادة الانضباط للأسواق، وضبط السلع الغذائية المغشوشة، واللحوم والدواجن مجهولة المصدر.

وأسفرت حملة أشرف عليها العميد مصطفى البكرى، مدير مباحث التموين بالجيزة، عن تحرير 79 قضية، غش تجارى، وإغلاق منشات غير مرخصة، وعدم الإعلان عن الأسعار، وعدم حمل شهادات صحية، بالإضافة إلى ضبط كمية من اللحوم الفاسدة، والدقيق البلدى المدعم قبل بيعها بالسوق السوداء.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، وباشرت النيابات المختصة التحقيق.