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ضبط 61 بندقية وتنفيذ 80 ألف حكم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة

الخميس، 27 يونيو 2019 03:54 م
ضبط 61 بندقية وتنفيذ 80 ألف حكم فى حملات أمنية خلال 24 ساعة سلاح ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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واصل قطاع الأمن العام حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمطلوبين أمنياً.

ونجح قطاع الأمن العام خلال 24 ساعة برئاسة اللواء علاء الدين سليم، فى ضبط " 197 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية، 190 قضية مخدرات،  295 دراجة نارية مخالفة،  25765 مخالفة مرورية، 1433 مخالفة مرافق، 33 قضية مصنفات وتنفيذ 80619 حكم قضائى متنوع".

جاء ذلك فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

 


تنفيذ الاحكام

سلاح

بنادق الية

مصنفات

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