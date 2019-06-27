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ضبط 4107 هاربا من أحكام وتحصيل 93006 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الخميس، 27 يونيو 2019 12:52 م
ضبط 4107 هاربا من أحكام وتحصيل 93006 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4107 متهما، منهم 7 متهمين هاربين من جنايات، و 1132 حكما جزئيا، و146 حكم مستأنف، 2778 حكم غرامات، 44 حكم مخالفات، كما تم تحصيل 93 ألفا 006 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

اخبار المحافظات

مدير امن الغربية

تنفيذ احكام

حملة أمنية مكبرة

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