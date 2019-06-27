ضبط 20 طن ذرة صفراء وقمح مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات بالاسكندرية

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

تمكنت جهود الأجهزة الأمنية من ضبط والقمح مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة شرطة التموين بمديرية أمن الإسكندرية قيام مدير مسئول عن مطحن حبوب بدون ترخيص في برج العرب، بطحن الحبوب بدون ترخيص من الجهات المعنية، وتم ضبط المتهم ، وعثر على كمية قدرها 11,250 طن من الذرة الصفراء غير مطابقة للمواصفات وبدون بيانات وتواريخ للصلاحية معدة للبيع.

ونجحت الاجهزة الأمنية بالإسكندرية فى ضبط مدير مسئول عن مخزن بدون ترخيص لبيع الحبوب والأعلاف فى برج العرب، لقيامه بحيازة وتخزين كميات من كبيرة من القمح والذرة الصفراء قدرها 8,500 طن مجهول المصدر وغير مطابقة للمواصفات القياسية ومحظور بيعها كعلف،معدة للبيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.