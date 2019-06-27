ضبط 1041 قضية تموينية و12752 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو عوض

نجحت جهود الأجهزة الأمنية فى مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية، حيث قامت الإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الإقتصادى، بتكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة فى مجال أعمال تلك الإدارات فى ضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التى تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات 16 قضية وكذا 1128 قضية فى مجال مكافحة الظواهر الإجتماعية السلبية.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن فى مجال متابعتها للأسواق عن ضبط 1041 قضية تموينية متنوعة ضبط خلالها مواد بترولية ، إسطوانات بوتاجاز ، دقيق مدعم، مخالفات مخابز ، سلع تموينية مدعمة ، غش غذائى وغير غذائى ، مخالفات محلات عامة وشهادات صحية ، مخالفة شروط التراخيص ، مخالفات فى مجال اللحوم والطيور، سلع مجهولة المصدر ، سجائر ، أعلاف ، ألعاب نارية.

وأسفرت جهود الإدارة العامة لشرطة الكهرباء عن ضبط 12752 قضية سرقة تيار كهربائى متنوعة ومخالفات شروط التعاقد.

وتمكنت جهود الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات فى مجال مكافحة وضبط كافة مخالفات قانون البيئة دخان كثيف، مكبرات صوت، آلات تنبيه، إلقاء مخلفات بالطريق العام، تلوث المجرى المائى لنهر النيل عن ضبط 357 قضية متنوعة.

كما أسفرت جهود الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم عن ضبط 110 قضية فى مجال "الضرائب العامة، الضرائب على المبيعات، مخالفات الجمارك، حماية الأموال، الضرائب العقارية والملاهى، تحرى مدين لمصلحة الضرائب.