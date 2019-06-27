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ضبط مدرس وعاطلين أثناء تعاطى مخدر الهيروين بالفيوم

الخميس، 27 يونيو 2019 02:55 م
ضبط مدرس وعاطلين أثناء تعاطى مخدر الهيروين بالفيوم هروين -ارشيفية
الفيوم رباب الجالي

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ضبط الأجهزة الأمنية بمحافظة الفيوم مدرس يقود سيارة ملاكي وبصحبته عاطلين أحدهما مطلوب في قضية ضرب، بحوزتهم مخدر الهيروين وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.
 
تلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم،إخطارا من مأمور مركز شرطة طامية، بتمكن قوة خدمة القطاع الثالث بطريق القاهرة/الفيوم الصحراوي، أثناء إعداد تمركز أمني أمام محطة الرسوم، بمركز طامية، من ضبط سيارة ملاكي، بها 3 أفراد وبحوزة كل منهم كمية قليلة من مادة الهيروين المخدر.
 
و بالفحص تبين أن السيارة  قيادة "ط.ع" (33 سنة-مدرس)، وبرفقته كلا من "م.ج" (27 سنة-بدون عمل)، و"أ.ر" (31 سنة-عاطل)، من مركز سنورس، والسابق اتهامه في 4 قضايا سرقة بالإكراه وسلاح ناري بدون ترخيص، ومطلوب التنفيذ عليه في قضية ضرب.
 
و بمواجهة المتهمين، أقروا بحيازتهم المادة المخدرة المضبوطة بقصد التعاطي، وكلفت إدارة البحث الجنائي باستكمال الفحص، وإجراء التحريات بشأن الواقعة.
 
حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 2914 لسنة 2019م إداري مركز شرطة طامية، وأخطرت النيابة للتحقيق.
 
 
 

الفيوم

محافظة الفيوم

الهيروين المخدر

مكافحة المخدرات

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